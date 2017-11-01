Игрушки по талонам

Нововведение планируется ввести в регионах с 2019 года. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ утвердило новый план мероприятий до 2020 года по реализации стратегии развития индустрии детских товаров. Среди прочих новшеств в документ включено предложение ввести в стране социальные карты (сертификаты) на отечественные изделия для малышей. Предполагается, что на эти карты будут зачисляться бюджетные деньги, которые родители смогут потратить только на покупку детских товаров российского производства.

По две тысячи рублей

В настоящий момент данный вопрос вынесен на обсуждение. Планируется, что социальные банковские карты начнут действовать с 2019 года. Государство будет зачислять на них деньги, которые родители смогут потратить только на отечественные товары для своих детей. Предварительно каждому ребёнку в первые годы жизни будет полагаться по две тысячи рублей в месяц. Каким именно возрастом ограничат эти «первые годы жизни», пока не известно. В одних случаях называется пять лет, в других — семь.

На реализацию проекта из федерального бюджета в 2019 году может быть выделено 50 миллиардов рублей. Однако этого хватит только на сертификаты для малообеспеченных семей. При этом программа направлена не столько на помощь семьям с детьми, сколько на поддержку российских производителей детских товаров.

— Если наши мамы получат такую финансовую помощь, то это, конечно, хорошо. Но очень важно, чтобы стимулирование отечественных производителей не свелось к покупке абы каких российских товаров. Нужно стремиться к тому, чтобы эти изделия были разнообразными и с высоким качеством. Тот же китайский ширпотреб действительно является продуктом широкого потребления, потому что там есть из чего выбрать. Нужно, чтобы российский производитель мог предложить такой же широкий спектр детских товаров, — сообщил «ОГ» Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его данным, в настоящее время в регионе проживает около 840 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Из них детей-инвалидов насчитывается порядка 15,5 тысячи. Ещё столько же несовершеннолетних остались сиротами. При этом в области имеется свыше 47 тысяч многодетных семей, в каждой живёт минимум по три ребёнка. Эти дети также могут рассчитывать на новый вид государственной помощи.

Засилье конкурентов

На прилавках уральских магазинов отечественные товары для детей едва заметны. И связано это в том числе с отсутствием собственной производственной базы.

За год компания «Батик» выпускает две коллекции трикотажа для малышей, две коллекции верхней детской одежды и одну — карнавальных костюмов. Фото: Владимир Мартьянов

— Сейчас очень мало швей, и само производство достаточно тяжёлое в плане поиска хорошей фабрики, которая качественно выполнит заказ. В Екатеринбурге у нас есть небольшой цех, где работает восемь дизайнеров и три технолога. А шьём мы в Удмуртии и Пензенской области, а также в Узбекистане, — рассказал «ОГ» основатель компании — производителя детской одежды «Батик» Сергей Никитин.

Он начал свой бизнес ещё в 1998 году, в самый разгар кризиса. Обвал рубля привёл к тому, что бывшему белорусскому «челноку» пришлось осесть и заняться собственным производством в России. Из всех городов страны выбор пал именно на Екатеринбург как на хороший транспортный узел. Сейчас фирма закупает в Китае для собственных нужд около миллиона погонных метров ткани в год — российские ткани обошлись бы в два-три раза дороже. При этом продукция компании, которая помимо детской одежды производит карнавальные костюмы, расходится по всей стране. А вот в Екатеринбурге она представлена только в одном торговом центре.

Получается, что уральский производитель обеспечивает детскими товарами кого угодно, только не свердловчан. И виноват в этом всё тот же хороший транспортный узел — продукцию местных производителей «давят» товары из-за рубежа, привезённые прежде всего из Китая. Их цены на 30–40 процентов ниже наших.

Уральские производители мягких игрушек также жалуются на засилье в магазинах продукции из-за границы. И хотя эти товары нередко уступают в качестве российским, зато они дешевле.

— Нам очень мешает конкуренция — в Россию привозят необлагаемую налогом и пошлинами продукцию. Поддержкой местного производителя начали заниматься сравнительно недавно. Но до сих пор конкуренция идёт страшная, и она нескоро закончится, — сообщил «ОГ» владелец невьянской фабрики мягкой игрушки «АлиНа» Александр Бузунов

Он также основал свой бизнес в кризисном 1998 году, когда было «холодно и голодно», а на соседних предприятиях остались без работы мастерицы-швеи. Сейчас у Александра Бузунова работает более 70 человек, они выпускают около трёх тысяч мягких игрушек в месяц, обеспечивая ими почти весь Уральский регион. Впрочем, сырьё для «пушистиков» также приходится покупать за пределами России — на этот раз в Белоруссии.

Более или менее вольготно живётся только тем, кто производит такую продукцию для малышей, которую невыгодно ввозить в РФ из-за рубежа. Таковым, например, является ИП Тутынин В.А., который представляет собой семейный бизнес по производству игровых комнат и мебели для детских садов.

— Мы стараемся рассчитывать на себя. Потому что так принято в любом деле: если что-то дают, то обязательно взамен что-то потребуют. Мы уже 15 лет на рынке, поэтому хорошо представляем, куда движется наш сектор производства детских товаров. Мы в этом же направлении развиваем производство и стараемся обходиться своими силами, — сообщил «ОГ» глава семейства Вадим Тутынин.

Достанутся ли деньги производителям?

Кстати, все три предпринимателя, опрошенных «ОГ», весьма скептически относятся к работе крупных торговых сетей. Драконовские условия дельцов от торговли привели к тому, что производители предпочитают сбывать свою продукцию «как-нибудь по-другому».

В связи с этим грядущее введение социальных карт на детскую продукцию отечественного производства вызывает закономерный вопрос: не осядут ли родительские деньги в карманах торговцев, а не изготовителей товаров? И не придётся ли для продажи российских товаров открывать отдельные магазины или специальные отделы в уже существующих торговых точках?

Ещё одна проблема, ставшая очевидной в ходе беседы с уральскими бизнесменами, заключается в нехватке недорого сырья отечественного производства. Не пойдут ли в конечном счёте деньги, выделенные на поддержку российских производителей, на развитие производства тканей за границей?

Пока ответов на эти вопросы нет. Нововведение планируется обсуждать ещё больше года.

Справка "ОГ" В столице России в рамках регионального проекта «Социальная карта москвича» сертификаты на детские вещи выдают с 1 марта 2016 года. Соцкарты получают только многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами. На социальные банковские карты перечисляются не деньги, а баллы (эквивалентные двум тысячам рублей). Их можно потратить на детскую продукцию в определённых магазинах, которые принимают эти баллы.