Дефицита электроэнергии на Урале не будет

По словам Игоря Чикризова, начиная с 2010 года в энергосистеме Свердловской области введено около 3000 МВт новых генерирующих мощностей, в том числе и взамен выработавшего ресурс паросилового оборудования. Фото: Павел Ворожцов

Бывший глава упразднённого РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс в интервью «Российской газете» заявил, что, по прогнозам экспертов, темпы роста спроса на электроэнергию скоро превысят возможности имеющихся генерирующих мощностей и Россия может столкнуться с серьёзным энергетическим кризисом.

Анатолий Чубайс напомнил, что десять лет назад во многих регионах страны, в том числе в Екатеринбурге и на юге Урала, физически не хватало генерирующих мощностей. Чтобы избежать повторения той ситуации, по его мнению, необходимо предпринять срочные меры, в том числе использовать опыт «зелёной энергетики» и развивать строительство солнечных электростанций и ветроустановок. Мрачные прогнозы нынешнего главы «Роснано» опровергают данные, опубликованные на сайте Минэнерго России. Из них следует, что за прошлый год Россия экспортировала 17,3 миллиарда кВт/ч электроэнергии в страны бывшего СССР, а также в Монголию, Финляндию и Китай. Ввод новых мощностей на электростанциях в 2016 году составил 4 293,87 МВт, а кроме того, на 361,58 МВт увеличилась генерация за счёт модернизации старого оборудования.

Как пояснил корреспонденту «ОГ» первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, «в настоящее время Свердловская энергосистема, суммарная установленная мощность электростанций которой составляет более 10,8 ГВт, является одной из крупнейших в России. В период с 2012 по 2017 год наша энергосистема оставалась избыточной как по мощности, так и по электроэнергии. При этом в связи с вводом в эксплуатацию новых мощностей в регионе произошёл рост производства электроэнергии: в 2016 году произведено 51,4 миллиарда кВт/ч, что на 4,52 миллиарда кВт/ч (на 8,8 процента) больше, чем в 2015 году. Согласно прогнозу спроса на электроэнергию по Свердловской области на период 2018–2022 годов, потребление электроэнергии достигнет 43,8 млрд кВт/ч, что выше уровня 2016 года всего на 3,1 процента».

Анатолий Чубайс сообщил, что в июне этого года компания «Роснано» совместно с финской фирмой Vestas объявила о планах по созданию инвестиционного фонда в размере 30 миллиардов рублей для производства ветропарков. В качестве аргументов ветрогенерации любители «чистой» энергии приводят графики, на которых видно, что её цена значительно упала с начала 2000 года. Однако мало кто учитывал падение стоимости капитала за это же время, когда процентные ставки центральных банков стран Европы и Америки были близки к нулю. Будущее изменение стоимости капитала в экономической модели солнечной или ветряной станции с двух до десяти процентов удваивает стоимость электроэнергии, поскольку затраты на строительство этих сооружений крайне велики, а отдача в наших широтах делает их нерентабельными.