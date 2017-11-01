Проект бюджета области на 2018 год пройдёт «бизнес-чтения»

В Свердловской области началось открытое обсуждение проекта бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Одним из мероприятий в перечне станут публичные слушания, которые пройдут в формате деловой игры с участием предпринимателей.

«Бизнес-чтения» в регионе состоятся уже в третий раз, в текущем году они пройдут в середине ноября.

— На этот раз мы предлагаем предпринимателям для обсуждения те установки, которые мы учитываем при формировании бюджета. В первую очередь это завершение реализации майских указов Президента России, старт «Пятилетки развития», внимание будет уделено работе с обманутыми дольщиками, концессионным соглашениям, — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.