За 10 месяцев предприятия Свердловской области сократили 6,5 тысяч сотрудников

Официальный уровень безработицы в регионе составляет 1,1 процента. Однако, в реальности цифра может отличаться. Фото: Алексей Кунилов

Предприятия Свердловской области в 2017 году запланировали сокращение 7 тысяч своих сотрудников — за 10 месяцев текущего года уже уволены 6,5 тысячи человек. Об этом сегодня заявила замдиректора департамента по труду и занятости населения области Наталия Бордюгова, подчеркнув, что большинство сокращённых работников быстро нашли новую работу.

В начале года о переходе в режим неполной занятости заявили 67 предприятий малого и среднего бизнеса, где трудятся порядка 6,5 тысячи человек. В настоящий момент в режиме неполной занятости работают только 1,5 тысячи сотрудников.

— У нас случился определённый провал в банковской сфере, было задето строительство, ушла сеть «Звёздный», закрывались филиалы «Макдональса». Но в целом число сотрудников, работающих в режиме неполной занятости, небольшое по сравнению с 2010 годом, когда таких было около 50 тысяч человек, — сказала Наталия Бордюгова.

В этом году масштабные увольнения произошли только на комбинате «Режникель», который начиная с февраля отправил в простой, а затем сократил в связи с ликвидацией предприятия более 900 сотрудников. В октябре Арбитражный суд Свердловской области признал предприятие банкротом.

По словам Наталии Бордюговой, официальный уровень безработицы в регионе составляет 1,1 процента — в области 24 тысячи безработных. С начала года в службу занятости обратились около 150 тысяч свердловчан, почти треть были трудоустроены в течение первых десяти дней.

Показатель напряжённости на рынке труда (отношение числа безработных к числу открытых вакансий) составляет 0,9, в основном — за счёт серьёзного прироста вакансий. По данным областного департамента по труду и занятости, объём предложений на рынке — порядка 35 тысяч вакансий. В объёме предложения преобладают вакансии, связанные со сферой услуг и строительной отраслью. Среди наиболее востребованных специалистов — продавцы, повара, кондитеры и представители профессий, связанных с компьютерными технологиями. Средний возраст соискателей — 40–50 лет.