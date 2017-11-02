Страны Африки познакомились с заявкой Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

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ЭКСПО-2025
Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.
Заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 представлена на глобальном деловом форуме по Африке (Global Business Forum on Africa, GBFA). Мероприятие, которое собрало лидеров африканских государств, представителей бизнеса и общественных объединений, прошло в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) 1–2 ноября.
Как сообщает пресс-служба Заявочного комитета ЭКСПО-2025, представлял российскую делегацию на форуме GBFA заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.
— В преддверии выборов города проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 поддержка африканскими государствами российской заявки была бы очень ценна, — отметил он.
Как рассказала генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак, на сегодняшний момент среди делегатов Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок около 20 процентов представляют африканские страны.
- Опубликовано в №208 от 3.11.2017