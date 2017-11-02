Страны Африки познакомились с заявкой Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Тема российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 называется «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». Фото: Алексей Кунилов

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 представлена на глобальном деловом форуме по Африке (Global Business Forum on Africa, GBFA). Мероприятие, которое собрало лидеров африканских государств, представителей бизнеса и общественных объединений, прошло в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) 1–2 ноября.

Как сообщает пресс-служба Заявочного комитета ЭКСПО-2025, представлял российскую делегацию на форуме GBFA заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

— В преддверии выборов города проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 поддержка африканскими государствами российской заявки была бы очень ценна, — отметил он.

Как рассказала генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак, на сегодняшний момент среди делегатов Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок около 20 процентов представляют африканские страны.