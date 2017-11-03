Первой в «Титановой долине» стала улица Оптимистов

В следующем году депутатам пообещали ещё семь больших строек на территории ОЭЗ. Фото: Галина Соколова

Каждую осень на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) под Верхней Салдой высаживается десант депутатов Заксобрания Свердловской области. Члены комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству следят за ходом работ, осматривают промплощадки. Посещение главной стройки региона 1 ноября стало самым оптимистичным за всю историю ОЭЗ «Титановая долина»: сейчас здесь решают не столько инвестиционные, сколько кадровые вопросы.

«Поле чудес» закончилось

Про салдинское «поле чудес», где «закапывают федеральные и областные миллиарды», за последние семь лет написали даже самые ленивые журналисты. Действительно, на подготовку инфраструктуры «Титановой долины» на сегодняшний день выделено 3,132 миллиарда рублей, и где отдача? Линейные объекты (газопровод, трубы водоснабжения и дороги) в бурьяне и молодом сосняке бескрайних долинных гектаров увидеть непросто, потому и создавалось впечатление, что трёх-этажное здание инфокуба стоит посреди нетронутой целины.

У депутатов Заксобрания, посещавших промплощадку в прошлые годы, были немалые сомнения, что строительство промышленных объектов когда-нибудь завершится. Стены инфокуба слышали и резкую критику, и предложения свернуть амбициозный проект. Однако на каждой такой встрече верх брали оптимисты, и деньги из областного бюджета на возведение жизненно важных объектов особой экономической зоны вновь выделялись. В частности, в этом году «Долина» получит 429,5 миллиона рублей. Их тратят на продолжение строительства дорог, сетей освещения и связи. Всего в пределах особой зоны возведено 18 инфраструктурных объектов.

Главным результатом этого строительного сезона стало возведение резидентами промышленных корпусов. Поэтому и экскурсия депутатов по территории экономической зоны на этот раз получилась куда содержательней.

— Мы оформили три первые улицы особой экономической зоны, — сообщил гостям генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов, — первая получила имя вдохновителя проекта, бывшего директора ВСМПО Владислава Тетюхина, вторая — первооткрывателя титана немецкого химика Мартина Клапрота, а третью мы назвали в честь остальных создателей объекта, в том числе и вас. Это улица Оптимистов.

Скоро таможенники дадут зелёный свет станкам резидентов. Фото: Галина Соколова

Первым делом польщённые новостью депутаты осмотрели новый таможенный комплекс. На днях в «Титановой долине» начнёт действовать режим свободной таможенной зоны, и первые резиденты — Ural Boeing Manufacturing и «Зибус» — приступят к ввозу станков. На промплощадки этих компаний депутаты тоже заглянули. «Зибус» готов уже до конца этого года поставить линии, а затем начать выпуск медицинского инструмента для нейрохирургии из титановых сплавов. В данное время большую часть таких инструментов Россия импортирует.

Корпуса главного здания якорного резидента «Титановой долины» Ural Boeing Manufacturing, а также корпуса котельной и компрессорной станции уже в полной боевой готовности. По словам генерального директора ООО «ВСМПО-Новые технологии» Виталия Волкова, разрезать красную ленточку на новом заводе будут в следующем году.

Где искать кадры?

Теперь депутаты уже не спорят, нужна ли «Долина» региону. Их заботит, как здесь намерены решать вопросы с подготовкой кадров и как эти самые кадры будут обеспечиваться горячим питанием и транспортом.

— В отчётных документах речь идёт об инвестициях, объёмах и сроках строительства, но нет ни слова о людях. А ведь всё здесь делается для них, — посетовал депутат Вячеслав Вегнер.

Вместе с председателем верхнесалдинской думы Игорем Гуреевым и врио главы города Михаилом Савченко парламентарии обсудили потенциал местных специальных учебных заведений и опыт решения социальных вопросов на ВСМПО.

Опытные депутаты, исследующие работу «Титановой долины» не в первый раз, отметили ротацию резидентов. Одни уходят, другие приходят. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 13 компаний. По мнению Артемия Кызласова, идёт качественный рост участников проекта. Только в этом году резиденты инвестировали 2,5 миллиарда рублей. В серьёзных намерениях одного из новичков — компании по лесопереработке «СТОД-Урал» — гости убедились воочию. На площадке у кромки соснового бора сосредоточилась многочисленная техника, которая готовит площадку под будущий промышленный комплекс. Уже ближайшей весной здесь должен начаться выпуск OSB-плиты и клеёного бруса. Только это предприятие намерено взять на работу 600 сотрудников. Пока же в особой зоне создано 112 рабочих мест.

По заверению директора «Титановой долины», следующий год будет для объекта знаковым — здесь начнётся выпуск продукции. Это новые рабочие места и рост налоговых отчислений. Особая экономическая зона начнёт реализовывать свой потенциал. Парламентарии разделили оптимистичную позицию руководства компании и предложили правительству области предусмотреть в региональном бюджете 2018 года 341 миллион рублей на дальнейшее развитие проекта.