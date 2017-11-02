Международная выставка возвращается в Нижний Тагил

Международная выставка вернётся в Нижний Тагил. Но уже под другим названием. Фото: Александр Исаков

Правительство России утвердило список международных экспозиций военной продукции, которые пройдут в ближайшее время. Согласно документу, в июне 2018 года в Нижнем Тагиле состоится выставка «Диверсификация-2018».

Выставки вооружений проходили в Нижнем Тагиле с 1999 года. Военно-технический салон имел международный статус, способствовал развитию бизнеса и приносил Среднему Уралу имиджевые дивиденды. Поэтому уральцы болезненно отреагировали на перенос нижнетагильской выставки в Подмосковье. В Минобороны и президенту Владимиру Путину пошли письма от обиженных свердловчан.

«Мы, специалисты и рабочие цеха 130 Уралвагонзавода, участвовавшие в подготовке и проведении всех уральских выставок вооружения и военной техники, выражаем решительный протест против переноса Russia Arms EXPO из Нижнего Тагила в Подмосковье и просим оставить выставку вооружения в нашем регионе», — под этим письмом стоит 53 подписи. Схожие по содержанию послания отправили сотрудники Института испытания металлов и ветераны-танкостроители. В защиту выставки выступили также областные власти и мэрия Нижнего Тагила.

Потеря была существенной. Не помогло и решение правительства о проведении грандиозного Дня танкиста на полигоне Старатель. Фестиваль «УралТанк» получился хорошим, но заменой многодневному салону, собиравшему до 40 тысяч гостей, не стал. Громом среди дождливого неба над Старателем стали слова вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

— Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город вернулась вместе с большой и серьёзной международной программой. Мы так решили, и ошибку будем исправлять, — пообещал он.

Обещание выполнено. Перечень экспозиций пополнила «Диверсификация-2018». Тагильчане с радостью восприняли новость. В мэрии Нижнего Тагила также воодушевились, но готовиться к выставке пока не начали.

— Данный перечень является лишь анонсом военно-технических форумов, которые планируется провести. Проведение выставки «Диверсификация» в Нижнем Тагиле должно пройти согласование в Минпромторге и в Правительстве РФ. В отдельном постановлении Правительства РФ будут указаны сроки проведения, операторы выставки, финансовые обязательства софинансирующих сторон. Тогда и начнётся работа, — сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.