Аграрии Свердловской области заготовили около 80% кормовых культур

В работах по сборке урожая задействованы 5 тыс. тракторов, 720 зерноуборочных комбайнов, 362 кормоуборочных комбайна и 108 картофельных комбайнов. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области заготовлено почти 80% кормовых культур - это 24 центнера на одну условную голову скота. Региональное министерство АПК и потребительского рынка отмечает, что уборочная кампания продолжается в плановом режиме.

На сегодняшний день зернобобовых и зерновых культур намолочено с площади 96 тыс. гектаров, что составляет порядка 28% общей площади. Помимо этого в регионе началась уборка овощей открытого грунта и картофеля, который пойдёт в магазины - уже собрано 2 тыс. тонн овощей и 12 тыс. тонн картофеля.

В работах по сборке урожая задействованы 5 тыс. тракторов, 720 зерноуборочных комбайнов, 362 кормоуборочных комбайна и 108 картофельных комбайнов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Полевые работы идут организованно. Несколько были снижены темпы уборки в связи с дождями, которые установились на Урале с 13 по 24 августа. Но в целом свердловские аграрии работают по-прежнему с опережением прошлогодних показателей", - отметил замглавы регионального минАПК Артём Бахтерев.

Напомним, что уборочная кампания началась на Среднем Урале в начале августа.

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