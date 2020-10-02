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Экономика / Агропромышленный комплекс
2 октября 2020, 13:17

Среднеуральской птицефабрике найдут другую площадку

Курица

В последние годы работа предприятия сопровождается комплексом нарушений лесного, водного и природоохранного законодательства. Фото: Алексей Кунилов

Учредителю птицефабрики "Среднеуральская" Андрею Косилову предложено перенести производственную площадку в другое место - дальше от населённых пунктов. Часть сотрудников предприятия может быть сокращена.

В этом случае губернатор Свердловской области пообещал помочь с трудоустройством сокращённым работникам, а также с выбором площадки, которая устроит руководство фабрики. Предприятие сможет взять льготный кредит и возпользоваться социальными гарантиями.

Об этом шла речь на совещании с главой Среднего Урала, замгенпрокурора РФ Игорем Ткачёвым и свердловским прокурором Сергеем Охлопковым.

"Даже применяя самые современные технологии от запаха нам не уйти. Это сильно сказывается на качестве жизни людей. Мы готовы со своей стороны участвовать всеми силами в реализации проекта строительства птицефабрики на другом месте. Мы готовы подписать соответствующие документы. У нас достаточно инструментов поддержки", - передаёт департамент информполитики региона слова Евгения Куйвашева.

В последние годы работа предприятия сопровождается комплексом нарушений лесного, водного и природоохранного законодательства.

"Люди нам пишут, что не могут выйти на балкон, на улицу погулять. И не зря пишут, мы побывали сами на птицефабрике и сами всё увидели. Быстро решить вопрос с накопителем куриного помета у вас не получится. Ждать пять лет, когда у вас что-то получится, люди не могут. Да и контролирующие органы тоже", - заявил на совещании Игорь Ткачёв.

Учредителю Среднеуральской птицефабрики предстоит в течение двух недель разработать бизнес-план по совершенствованию производства.

Областная газета Свердловской области

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