Маловато будет

Ирбитское муниципальное образование по праву называют житницей Свердловской области. В этом году здесь произвели каждую седьмую тонна зерна в регионе. Но сдерживает производство острая нехватка земли. Фото: Павел Ворожцов

Ирбитское муниципальное образование – рекордсмен Свердловской области по количеству населённых пунктов: в его состав входят 72 деревни, 22 села и 9 посёлков. Главный источник дохода жителей – сельское хозяйство. Местные сельхозпредприятия настолько успешны, что позволяют себе покупать самую современную технику и даже выезжать за рубеж для обмена опытом. Проблема только одна – дефицит земли. «Разгуляться нам негде», – шутя говорят ирбитские сельхозпроизводители.

Расширяться некуда

Знакомьтесь – Андрей Шориков, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) имени Жукова. Кооператив действует в деревне Большая Кочёвка – выращивает зерновые, разводит крупный рогатый скот, производит молоко. Андрей Васильевич признаётся, что к земле прикипел с детства. И другой жизни для себя не представляет.

– Наша семья всегда на селе жила – и дед мой, и отец. Работали в колхозах. Отец меня маленького за комбайн посадил – и всё… Я понял, что продолжу семейную династию. Поступил в Свердловский сельскохозяйственный институт, получил высшее образование. Работал на различных должностях в колхозе «Россия», потом в СПК «Килачёвский». А в 2010 году меня избрали председателем СПК имени Жукова, – рассказывает Андрей Васильевич.

Сегодня под началом Шорикова трудятся 136 жителей Ирбитского района. Обрабатывают 3,3 тысячи гектаров земли, содержат две фермы (поголовье скота – 1,9 тысячи голов). Ежегодно кооператив входит в тройку лидеров региона по урожайности зерновых и производству молока. Продукция СПК расходится на ура не только в Свердловской области, но и за её пределами. Кстати, молоко – только высшего сорта, основной потребитель – Кушвинский молочный завод (ООО «Молочная благодать»).

– Нынче лето засушливое выдалось, собрали зерна меньше, чем рассчитывали. И животные страдали – пришлось в коровники приобретать вентиляторы, потратили 1,5 млн рублей, – говорит Андрей Васильевич. – Вообще, на технике стараемся не экономить. Недавно новый зерносушильный комплекс построили, обошёлся в 21 млн рублей вместе с оборудованием. Старая сушилка больше 40 лет проработала, устарела. На новой и мощность больше – не нужно сутками зерно сушить, и солярки уходит меньше. В прошлом году построили родильное отделение для коров – за 28 млн рублей. Расходы уже окупаются.

По словам Шорикова, кооперативу нужно расширяться, но нет земли. Со всех сторон окружают другие, не менее успешные СПК. И конкуренция между сельхозпроизводителями растёт с каждым годом. Поэтому кооператив внедряет передовые технологии, чтобы не отстать от коллег.

Андрей Шориков показывает новый зерносушильный комплекс. Фото: Павел Ворожцов

Отдельной строкой Как выяснила «Облгазета», дефицит земли Ирбитское муниципальное образование испытывает уже на протяжении 10 лет. В областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка о ситуации знают, правда, конкретных комментариев на этот счёт не дают. Землю в аренду на соседних территориях ирбитские сельхозпроизводители берут по результатам торгов. Муниципалитеты, где есть свободные земельные участки, формируют так называемые паи и выставляют их на аукцион с правом аренды. Сельхозпроизводители Ирбитского МО выбирают, какой земельный пай им подходит, в том числе по арендной плате, и подают заявку на участие в торгах. Такая практика уже не первый год используется с Камышловским районом. А в Байкаловском районе ирбитские сельхозпроизводители несколько земельных участков даже приобрели в собственность. В администрации Ирбитского МО сообщили – для комфортной работы сельхозкооперативов необходимо минимум 10-15 тысяч гектаров земли дополнительно. Этого хватит на ближайшие 5-10 лет.

Выход – аренда?

Проблему дефицита земли подтверждают и власти Ирбитского МО. На территории обрабатываются абсолютно все земельные угодья, и свободных участков нет.

– У нас 12 крупных сельхозпредприятий – СПК Килачёвский, колхоз «Урал», СПК имени Жукова и другие. А также 39 крестьянско-фермерских хозяйств, – говорит председатель муниципальной думы Елена Врублевская. – В этом году с площади 37,8 гектара собрали 114,5 тысячи тонн зерновых – при урожайности 30,6 центнера с гектара. Это чуть меньше, чем в прошлом году, но, тем не менее, это лучший показатель в Свердловской области. Растёт поголовье крупного рогатого скота – сегодня это 40,6 тысячи голов. У нас очень сильные руководители, но земли им, конечно, не хватает.

Пока единственный выход для ирбитских фермеров – брать в аренду земли на соседних территориях. И предприятия уже обрабатывают несколько тысяч гектаров в Алапаевском, Камышловском, Байкаловском районах.

– В годы перестройки нашим сельхозпредприятиям удалось выжить – они не распродали всё с молотка, не растащили на паи, а наоборот, объединились и стали помогать друг другу, – отмечает глава Ирбитского МО Алексей Никифоров. – Поступили мудро, и благодаря этому достигли ещё больших результатов. Ездили за рубеж – перенимать передовой опыт. И ездят до сих пор. Регулярно получают поддержку от государства. Конечно, мы в курсе ситуации с землёй. Ищем возможные варианты, чтобы помочь нашим производителям.

Родильное отделение: у будущих «мамочек» – обед. Фото: Павел Ворожцов