Перенос Среднеуральской птицефабрики затягивается

Среднеуральская птицефабрика ежегодно производит около 15 тонн мяса птицы Фото: Павел Ворожцов

Среднеуральская птицефабрика могла бы отметить в этом году важную дату своей истории – ведь ровно полвека назад, летом 1970 года началось её строительство. Однако предприятию нынче не до праздничных торжеств. Не столько из-за пандемии, сколько из-за проблем, накопившихся у него в последние годы и особенно в последние месяцы.

Справились с долгами, но не с отходами

Напомним, что это десятилетиями исправно снабжавшее жителей Екатеринбурга и области куриным мясом госпредприятие в середине 2010-х годов было акционировано, а после вступления России в ВТО в 2012 году стало нерентабельным. Долги птицефабрики росли снежным комом и к 2015 году превысили миллиард рублей. Предприятие было объявлено банкротом, что грозило перспективой потери работы почти 800 занятым на нём жителям Среднеуральска и Верхней Пышмы.

К счастью, активы птицефабрики в 2016 году выкупил челябинский агрохолдинг «Равис», который, по утверждению его нынешних владельцев, не только погасил все её долги, но и вложил 700 млн рублей в модернизацию производства. Действительно, уже 2018 год предприятие завершило с прибылью почти в 2 млн рублей. Но вместе с ростом выпуска востребованной рынком продукции росли и объёмы отходов, с утилизацией которых у фабрики и раньше были проблемы. Как пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области, на протяжении последних лет работа птицефабрики сопровождается целым комплексом нарушений лесного, водного и природоохранного законодательства, а в контролирующие ведомства поступают многочисленные письма от местных жителей с жалобами на распространяемый ею весьма неприятный запах.

В связи с этим 2 октября губернатор Евгений Куйвашев, заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков провели с руководством Среднеуральской птицефабрики совещание, на котором предложили владельцу холдинга «Равис» Андрею Косилову подготовить в течение двух недель бизнес-план по совершенствованию производства и рассмотреть при этом вариант переноса птицефабрики на новое место – подальше от населённых пунктов.

Евгений Куйвашев заверил, что если владельцы птицефабрики согласятся строить на новом месте предприятие с современным оборудованием по утилизации отходов, то область окажет им поддержку, включая предоставление льготных кредитов.

Переезд не поможет?

Двухнедельный срок истёк 27 октября, а на следующий день в Екатеринбурге прошло межрегиональное совещание по проблемам охраны окружающей среды, на котором вновь был поднят этот вопрос. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева сообщила, что местные жители направили в этом году жалобу в связи с загрязнением окружающей среды Среднеуральской птицефабрикой на прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным. Она напомнила, что в судах сейчас рассматриваются дела о взыскании с этого предприятия 47 миллионов рублей за ущерб, причинённый природе, а его руководители требуют от областного правительства 5 миллиардов рублей на переезд своих производств на новое место.

Отвечая на обвинения, Андрей Косилов рассказал, что Среднеуральская птицефабрика располагает 110 гектарами собственной земли и ещё около 20 гектаров арендует. А для её переезда правительство области предложило несколько отдельных участков, половина из которых находится в границах населённых пунктов. При этом ему не предоставили информацию о наличии на этих участках инженерных сетей, электроэнергии, газа, воды.

— Мы направили письмо в минсельхоз с просьбой учесть, что понадобится как минимум месяц на оценку всех этих участков и возможностей организовать эффективный птицеводческий бизнес на шести площадках вместо одной, — пояснил владелец холдинга, объясняя причину невыполнения поручения губернатора в оговорённый ранее двухнедельный срок. Места расположения потенциальных площадок для переезда предприятия пока не разглашаются.

При этом Андрей Косилов заявил, что не считает переезд фабрики на новое место лучшим вариантом. Он утверждает, что неприятные запахи, которые беспокоили жителей Верхней Пышмы, исходили в основном от стоков, образующихся при варке отходов убоя птицы, перерабатываемых в костную муку, но сейчас на фабрике уже поставили современные очистительные установки, которые убирают эти запахи.

Признав же, что нерешённой остаётся также проблема утилизации куриного помёта, который тоже распространяет по округе отнюдь не благоухание, предприниматель высказал мнение, что и её можно решить с помощью современной технологии переработки помёта в ценные удобрения. Для этого, по его словам, необходимо лишь приобрести японские установки общей стоимостью около 250 млн рублей, что обойдётся в 20 раз дешевле переезда фабрики на новое место.

Так что пока владельцы куриного бизнеса не пришли к согласию с руководством области о способе и сроках полной ликвидации беспокоящего жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска зловония, распространяемого птицефабрикой.

Кстати Старожилы Октябрьского района Екатеринбурга хорошо помнят совсем не давние времена, когда и их беспокоила проблема неприятного запаха от располагавшихся вблизи аэропорта и посёлка Кольцово цехов старейшей на Урале птицефабрики «Свердловская». Хотя это предприятие тогда находилось в областной собственности, потребовалось немало усилий для того, чтобы перевести основные его производственные мощности за пределы городской черты областного центра. Решение о переезде было принято в 2007 году, земли для строительства новых цехов тогда же были выделены в Белоярском районе неподалёку от железнодорожной станции Баженово, тем не менее переезд предприятия на новое место занял более пяти лет.

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