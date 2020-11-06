Свердловские власти утвердили программу развития сельских территорий

На Среднем Урале утвердили программу развития агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области утверждена программа развития агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий «Уральская деревня», рассчитанная на период до 2025 года. На мероприятия, зафиксированные в документе, власти региона планируют потратить почти 33 млрд рублей.

«Мы пролонгируем до 2025 года комплексную программу Свердловской области «Уральская деревня», которая действует с 2014 года и доказала свою эффективность», - заявил исполняющий обязанности главы Среднего Урала, первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Как сообщает департамент информполитики региона, в настоящее время в сельской местности проживает почти 650 тыс. свердловчан. Создавать достойные условия для их жизни будут 13 министерств и ведомств. Им предстоит решить вопрос нехватки кадров в здравоохранении и образовании, улучшить транспортную доступность территорий, модернизировать сельское хозяйство и замотивировать молодёжь оставаться жить на селе.

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бахтерева, за предыдущие шесть лет реализации программы в сельских территориях региона удалось, в частности, создать и модернизировать более 8 тыс. рабочих мест, построить 85 тыс. кв. метров жилья, переселить из аварийных домов 1250 человек, предоставить социальные выплаты на жильё в сельской местности почти 1000 уральцев, построить и отремонтировать 65 км автодорог, ввести в эксплуатацию 666 км газопроводов.

Напомним, разработать данную программу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильному министерству в июле.

Добавим также, что ранее власти Екатеринбурга утвердили программу по развитию отдалённых территорий.