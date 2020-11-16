Грибы внесли в перечень сельскохозяйственной продукции

По итогам 2019 года объём производства культивируемых грибов в России достиг рекордных 48 тыс. тонн. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России внесло грибы в перечень сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что благодаря этому отрасль грибоводства станет более конкурентоспособным направлением.

С такой инициативой выступил Минсельхоз России. Целью документа являются ускоренное наращивание производства культивируемых грибов отечественными предприятиями, а также «устранение оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей, включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при налогообложении».

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, по итогам 2019 года объём производства культивируемых грибов в России достиг рекордных 48 тыс. тонн, что в 1,9 раза выше уровня 2018 года. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем в 5,5 раза (с 8,7 тыс. тонн в 2015 году). Суммарная мощность действующих в стране грибоводческих предприятий превышает 68 тыс. тонн.

Регионами - лидерами по производству грибов являются Курская, Московская, Тульская области и Краснодарский край.