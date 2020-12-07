«Набор для борща» может поставить свиноводство Свердловской области на грань выживания

Под особым контролем из-за очага АЧС сейчас находятся свиньи в частном секторе. В корм им с остатками с хозяйского стола может попасть опасный вирус. Фото: Павел Ворожцов.

Распоряжением №239-РГ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе введён карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Заболевших животных на Среднем Урале нет: опасный для свиней вирус был завезён к нам с переработанным свиным мясом из европейской части страны. Тем не менее ситуация несёт угрозу для свиноводства всего региона.

Заразное мясо было обнаружено специалистами управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области и департамента ветеринарии региона в цехе переработки ИП Колосюк А.В., расположенном в Нижнем Тагиле по адресу: улица Носова, дом 100. С помощью системы «Меркурий» удалось отследить источник опасной продукции. Оказалось, что замороженный полуфабрикат из свинины под названием «Набор для борща» категории «Г» был изготовлен тверским ООО «Коралл», а мясо поступило с откормочной фермы того же предприятия, где и возник очаг АЧС.

Опасная продукция сначала успела попасть в Санкт-Петербург, а потом её закупили организации, осуществляющие оптовую торговлю продуктами питания в Свердловской области – ООО «Оптимус», ООО «Эдем», ООО «Партнёр». Оттуда она ушла в розничные торговые точки и предприятия по переработке пищевой продукции. В ИП Колосюк проверяющим удалось обнаружить лишь малую часть поступившей к нам инфицированной вирусом АЧС продукции – 178,7 килограмма. Остальное, а это более 20 тонн, по словам заместителя директора департамента ветеринарии Свердловской области Натальи Гурьевой, вполне вероятно уже распродано населению. Тем не менее в ведомстве продолжают работу по выявлению инфицированной продукции, направленной на реализацию.

Согласно распоряжению губернатора, на инфицированный объект в Нижнем Тагиле наложен карантин и его могут посещать только персонал и специалисты ветслужбы, привлечённые к ликвидации очага инфекции. С инфицированного объекта запрещена отгрузка любой продукции. Этим же распоряжением губернатора утверждён план мероприятий по предотвращению распространения АЧС, одним из пунктов которого предписано «обеспечение учёта поголовья свиней в пятикилометровой зоне от инфицированного объекта». Кроме того, постановлением правительства Свердловской области №888-ПП внесены изменения в состав областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которую возглавил первый заместитель главы региона Алексей Орлов.

Как сообщили «Облгазете» в департаменте ветеринарии, в пятикилометровой зоне от очага инфекции в личных подсобных хозяйствах могут находиться до 100 свиней. Ветврачам предстоит ежедневно контролировать их состояние, а хозяевам запрещена реализация мяса. В двух десятках километров от очага инфекции расположено одно из крупнейших свиноводческих предприятий региона – ООО «Агрокомплекс Горноуральский», где содержатся более 40 тысяч свиней. По словам его директора Вадима Куликова, сложившаяся ситуация со вспышкой АЧС очень тревожит руководство свинокомплекса, там выполняются все предписанные ветеринарные требования.

Для человека африканская чума свиней не представляет опасности, но смертность среди свиней может достигать 100 процентов, поэтому АЧС – сущий кошмар для свиноводов. При инфицировании нескольких животных придётся уничтожать всё поголовье. В России эта болезнь животных регистрируется с 2007 года. Ещё ни разу она не поражала свиноводство Свердловской области – наши предприятия спасает чёткое соблюдение всех ветеринарных требований.

КСТАТИ Согласно информации Россельхознадзора, в 2020 году в России уже зарегистрировали 149 случаев появления АЧС в популяции домашних свиней и 82 – среди диких кабанов. Особенно много очагов этой болезни в европейской части страны и на Дальнем Востоке. Ближайший к нам неблагополучный регион по АЧС – Самарская область.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».