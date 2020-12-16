В Нижнем Тагиле отменили карантин по африканской чуме свиней

В Нижнем Тагиле выполнили необходимые мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней и отменили введённый ранее карантин. Фото: Алексей Кунилов..

В Нижнем Тагиле сняли ограничения, введённые на территории цеха по переработке и реализации мяса на улице Носова, д. 100. Там была обнаружена африканская чума свиней (АЧС).

Опасный для свиней вирус был завезён на Средний Урал с мясом из Тверской области. Замороженный полуфабрикат из свинины под названием «Набор для борща» был изготовлен ООО «Коралл», а мясо поступило с откормочной фермы того же предприятия, где и возник очаг АЧС.

В начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился запретить посещение заражённого объекта посторонними и отгрузку продукции. Также предполагалось провести и другие мероприятия, направленные на борьбу с распространением АЧС, в частности, оборудовать входы и выходы инфицированного объекта дезинфекционными барьерами, изъять свиноводческую продукцию, а инфицированное мясо — уничтожить.

Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин отчитался о том, что все необходимые мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней выполнены. В связи с этим карантин на указанном объекте отменён. Это следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона.

При этом вСвердловской области утвердили план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 2021-2023 годы.