Темы дня

Экономика / Агропромышленный комплекс
22 декабря 2020, 12:33

Евгений Куйвашев подтвердил информацию о переносе свинокоплекса из Полевского в Богданович

Свиньи

Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе сегодняшней пресс-конференции подтвердил информацию о переносе свинокомплекса из Полевского в Богданович. Глава региона объяснил это решение.

"Перенос свинокомплекса - это сегодня выгодно сельхозтоваропроизводителям. Будем требовать соблюдения всех экологических процедур и экспертиз, которые будут минимизировать распространение неприятных запахов", - сказал Евгений Куйвашев, отметив, что любая деятельность животноводческих ферм сопровождается наличием специфического запаха.

Глава Среднего Урала подчеркнул, что сельское хозяйство в области развивается неплохими темпами, в том числе в непростое время, связанное с коронавирусом и ограничениями.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2020, 13:46 / Общество
Евгений Куйвашев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
22.12.2020, 13:30 / Общество
Евгений Куйвашев пообещал выделить 14 миллионов на школу в Новолялинском ГО
22.12.2020, 13:28 / Культура
«Спросите у главы»: Евгений Куйвашев - о том, почему в Верхней Синячихе нет нового клуба
22.12.2020, 13:17 / Культура
Евгений Куйвашев заказал косоворотку в ходе своей пресс-конференции
22.12.2020, 13:16 / Общество
Коронавирусом заболели ещё 28 776 жителей России