Евгений Куйвашев подтвердил информацию о переносе свинокоплекса из Полевского в Богданович

Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе сегодняшней пресс-конференции подтвердил информацию о переносе свинокомплекса из Полевского в Богданович. Глава региона объяснил это решение.

"Перенос свинокомплекса - это сегодня выгодно сельхозтоваропроизводителям. Будем требовать соблюдения всех экологических процедур и экспертиз, которые будут минимизировать распространение неприятных запахов", - сказал Евгений Куйвашев, отметив, что любая деятельность животноводческих ферм сопровождается наличием специфического запаха.

Глава Среднего Урала подчеркнул, что сельское хозяйство в области развивается неплохими темпами, в том числе в непростое время, связанное с коронавирусом и ограничениями.