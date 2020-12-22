Евгений Куйвашев подтвердил информацию о переносе свинокоплекса из Полевского в Богданович

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе сегодняшней пресс-конференции подтвердил информацию о переносе свинокомплекса из Полевского в Богданович. Глава региона объяснил это решение.
"Перенос свинокомплекса - это сегодня выгодно сельхозтоваропроизводителям. Будем требовать соблюдения всех экологических процедур и экспертиз, которые будут минимизировать распространение неприятных запахов", - сказал Евгений Куйвашев, отметив, что любая деятельность животноводческих ферм сопровождается наличием специфического запаха.
Глава Среднего Урала подчеркнул, что сельское хозяйство в области развивается неплохими темпами, в том числе в непростое время, связанное с коронавирусом и ограничениями.
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Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.