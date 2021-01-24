На поддержку свердловских мукомолов и хлебопёков направят 56 миллионов рублей

Правительство России распределило между регионами средства на поддержку мукомолов и хлебопёков. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России распределило между регионами средства на поддержку мукомолов и хлебопёков. Всего для стабилизации цен на хлебобулочные изделия субъектам РФ направят 4,7 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям части затрат на реализацию произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Согласно документу, Свердловская область получит 15 033 600 и 41 492 300 миллиона рублей соответственно.

Фото: Скриншот документа

Фото: Скриншот документа

Довести средства до получателей поручено Минсельхозу РФ.

Распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством РФ по поручению Президента России Владимира Путина.

В правительстве рассчитывают, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности сократить издержки на реализацию своей продукции.

Напомним, ранее в России утвердили правила поддержки хлебопёков, согласно которым хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат на производство продукции.