Среднеуральская птицефабрика ещё работает

Пока производство на Среднеуральской птицефабрике не приостановлено. Фото: Павел Ворожцов

О ситуации, сложившейся на одной из старейших в Свердловской области птицефабрик, сегодня принадлежащей челябинскому агрохолдингу «Равис», «Облгазета» писала в №207 от 06.11.2020 («Перенос Среднеуральской птицефабрики затягивается»). Тогда мы сообщали, что в связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства об охране окружающей среды руководство Свердловской области предложило владельцам фабрики в течение двух недель рассмотреть вариант переноса предприятия на новое место – подальше от населённых пунктов.

Но и спустя три месяца вопрос с этим переносом остаётся нерешённым, а 13 февраля ряд свердловских информагентств распространил информацию о закрытии Среднеуральской птицефабрики, сопровождающемся массовым забоем птицы и столь же массовым увольнением её рабочих. Однако в тот же день владелец «Рависа» Андрей Косилов сообщил челябинскому ИА «Первое областное», что на фабрике ещё в прошлом году был закрыт цех забоя птицы, а теперь остановлена ещё и крупная её линия по производству бройлеров. Производство же племенного яйца и разнообразной продукции из куриного мяса, доставляемого с челябинских предприятий «Рависа», сохраняется.

Предприниматель пояснил, что в прошлом году после закрытия перечисленных выше производственных подразделений уволились около 600 человек, и сейчас на фабрике остались 240 работников. Закрыты также фирменные магазины Среднеуральской птицефабрики, но их сотрудники переведены в магазины «Равис».

По словам Андрея Косилова, фабрика оказалась в бедственном положении из-за противодействия властей Свердловской области. «Сначала нас позвали, мы вложили туда огромные деньги, 1,5 млрд рублей, а потом они сделали всё, чтобы мы не смогли даже эти деньги вернуть…» – отмечает Андрей Косилов в разговоре с челябинским ИА «Первое областное». Переезд на новое место обойдётся предприятию в 5 млрд рублей, которых у него нет. «Облгазета» будет разбираться в ситуации.