Гендиректор Свердловской птицефабрики рассказал о попытках сохранить предприятие

Гендиректор "Среднеуральской птицефабрики" Максим Максимов не верит в подключение предприятия к канализационным сетям города в 2023 году. Фото: Анастасия Байраковская.

Чтобы устранить все нарушения, предприятию птицеводства "Среднеуральская птицефабрика" нужно вложить не менее 200 млн рублей. Перенос на новое место - не по карману - стоит порядка 5 млрд. Генеральный директор Максим Максимов рассказал о попытках сохранить предприятие.

Среднеуральская птицефабрика (СУПФ) была пущена 25 декабря 1973 года, многие годы была флагманом в портфеле активов региона. В период расцвета, в начале 2000-х годов, на фабрике производилось в год 13 млн штук инкубационных яиц, 13 тысяч тонн мяса птицы. В собственности птицефабрики было 20 фирменных магазинов. Главное направление - мясное птицеводство. Птицефабрика переживала разные времена, но в 2015 году Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Сбербанка России, которому предприятие задолжало 237 млн рублей, и признал предприятие банкротом. Все 100 процентов акций принадлежали региональным властям и находились в управлении МУГИСО.

В 2016 году агрохолдинг "Равис" зашёл в Свердловскую область. До 2018 года они арендовали мощности Среднеуральской птицефабрики, а в 2018-м на торгах выкупили основной производственный комплекс.

- Выкупили корпус и начались у нас проблемы: с проверками надзорных органов, природоохранной прокуратуры, было исполнено решение суда о запрете сбросов стоков предприятия в канализационный коллектор города Среднеуральск,-- рассказывает Максим Николаевич. - Фабрика с 1973 года была подключена к этому коллектору, сбрасывала стоки после примитивной предочистки, которая всех устраивала.

За негативное воздействие на окружающую среду предприятие заплатило большую цену. Загрязнение болота Молебское зафиксировали с превышениями допустимой концентрации по показателю "фосфаты". Судебные приставы при исполнении перекрыли трубу.

- Можно было уже тогда сворачивать производство... Представляете, работает предприятие, трудится 800 человек, птица...и куда? В рамках холдинга у нас ряд птицефабрик, мощности по убою были. И мы почти два года выращивали птицу здесь, а возили её на убой в Челябинск, потом тушами везли обратно - это обходилось в 5 млн рублей в месяц, - поясняет Максимов.

До 2018 года предприятие работало с прибылью. Как только деятельность по выращиваю и убою сократили - пошли убытки: 140 млн "в минус" за 2019-й год при обороте в пределах 1,5 млрд рублей. В том же году предприятие заплатило налоги на сумму 166 млн рублей. В этот год надзорные ведомства проверили предприятие более 20 раз.

С 2019 года на птицефабрике развернули строительство собственных очистных сооружений, произвели пуск/наладку, получили отходы уровня хозяйственно-бытовых, построили коллектор новый, проложили трубы для отвода воды до места сброса - расходы превысили сумму в 75 млн рублей. Можно было бы считать решение суда исполненным, но после официального ответа о том, что предприятие подключат к канализационным сетям не раньше 2023 года - руководство приняло решение постепенно снижать обороты производства. Тогда же получили отказ и от свердловского Минприроды в предоставлении водного объекта.

Пришлось сворачивать деятельность, чтобы сократить объем стоков (порядка 1,5 тонн в сутки). В нынешних условиях ежедневно фабрика генерирует 50-70 кубов сточных отходов в сутки, и парадокс - вывозит их на автомобилях-ассенизаторах.

Сегодня на птицефабрике трудится 220 человек (25% от общего количества сотрудников), работает 8 птичников на 60 тысяч голов (производство яйца). Также выводят племенное яйцо на продажу. Работает колбасный цех на 30%. И здесь перестали закупать птиц для родительского стада, а без комплектования молодым племенным поголовьем, эта деятельность тоже скоро прекратится. Вся племенная птица пойдёт на убой.

К сожалению, мы не получили официальных ответов на наши запросы в Госинспекцию по труду, Службу занятости Свердловской области, не удалось дозвониться до и.о. мэра Среднеуральска Александра Ковальчика. "Областная газета" продолжает следить за ситуацией вокруг этого предприятия.

Напомним, в октябре 2020 года состоялось совещание с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым, замгенпрокурора РФ Игорем Ткачёвым и свердловским прокурором Сергеем Охлопковым. Учредителю птицефабрики "Среднеуральская" Андрею Косилову предложили перенести производственную площадку в другое место. Однако собственники бизнеса считают это экономически не выгодным.