Российские производители договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца

Рост цен на продукцию в Минсельхозе связывают с подорожанием кормов, меньшим производством из-за распространения птичьего гриппа и сокращением поставок импортных инкубационных яиц. Фото: Владимир Мартьянов

Производители, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Одновременно Минсельхоз РФ предложил им новые меры поддержки.

Это обсуждалось на совещании министра Дмитрия Патрушева с ключевыми птицеводческими предприятиями. Среди предложенных министерством мер поддержки:

Увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заёмщика;

Продление льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц;

Поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на инкубационные яйца: с 1 января 2022 года – с 0 до 5%, с 1 января 2023 года – до 15%;

Возмещение расходов на строительство и модернизацию производств инкубационного яйца с 2022 года;

Компенсация части затрат на 1 кг произведённых и реализованных мяса птиц и яиц предприятиям, сдерживающим цены.

Рост цен на продукцию в Минсельхозе связывают с подорожанием кормов, меньшим производством из-за распространения птичьего гриппа и сокращением поставок импортных инкубационных яиц.

Сейчас для сдерживания цен кабмин установил квоты и пошлины на вывоз зерновых культур и на экспорт масличных. В 2021 году планируется субсидирование перевозок сои и шрота (побочный продукт при производстве масла, концентрированный корм) из Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, расширены направления льготного кредитования: заёмные средства разрешено направлять на закупку шротов, премиксов (смесь биологически активных веществ) и кормов.

"Всё это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца", - сообщил на совещании глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По итогам совещания предприятия договорились о сдерживании цен. Для принятия дальнейших решений и мониторинга ситуации за ценами при Минсельхозе России создаётся рабочая группа.

Напомним, что в феврале мясопереработчики, производители мяса бройлеров и куриных яиц заговорили о повышении цен на свою продукцию. По данным Свердловскстата, всего за месяц, с декабря 2020 по январь 2021 года средние потребительские цены на мясо охлаждённых и мороженных кур выросли в Свердловской области более чем на 2,5 процента. С июня кило свинины и кило курятины в магазинах подорожали в среднем на десять рублей.