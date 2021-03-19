На готовности к севу на Среднем Урале скажутся подорожавшие топливо и удобрения

В помощь селянам в этом году сыграет то, что минувшей осенью удалось вспахать 374 тысячи гектаров зяби. Под урожай 2020 года зябь была поднята лишь под 308 тысячами гектаров. Фото: Алексей Кунилов

Сельскохозяйственные организации Свердловской области имеют все условия, чтобы выполнить плановые показатели по севу яровых культур в оптимальные агротехнические сроки. К такому выводу пришли на прошедшем в среду оперативном совещании министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, посвящённому организации весенних полевых работ на Среднем Урале.

В 2021 году, по данным областного аграрного ведомства, посевные площади составят 771 тысячу гектаров. Объёмы ярового сева должны увеличиться почти на пять тысяч гектаров. Больше планируется посеять зерновых, технических культур, а также кукурузы на корм скоту. Прибавка полей, занятых кукурузой, должна составить 4,4 тысячи гектаров. В отрасли растениеводства ставится задача произвести 680 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля (без учёта урожая населения), 44 тысячи тонн овощей открытого грунта.

К выходу в поле готовы 86,2 процента тракторов, хозяйства региона обеспечены семенами в полном объёме. Лучше, чем в прошлом году, идёт закупка минеральных удобрений. Так, по данным регионального министерства, на 16 марта свердловские сельскохозяйственные организации приобрели уже 15,3 тысячи тонн минеральных удобрений (из расчёта на действующее вещество, то есть на полезные для растений химические элементы. – Прим. ред.). В прошлом году в это время было приобретено почти на две тысячи тонн минеральных удобрений меньше. Всего сельхозпредприятия и фермерские хозяйства планируют закупить и внести под урожай 2021 года 24,5 тысячи тонн минеральных удобрений. Сделать это не так-то просто: «минералка» за год подорожала от 19 до 25 процентов!

– Надеемся, что удобрения будут закуплены в полном объёме, – сказал корреспонденту «Облгазеты» министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев. – Начинается посевная на юге России. Скоро к ней приступят в европейской части страны, соответственно, спрос на удобрения будет снижаться и цена упадёт. Этим смогут воспользоваться наши хозяйства.

Другая головная боль аграриев – резкое подорожание топлива. Так, по сравнению с прошлогодней посевной тонна дизельного топлива стала дороже на 4,5 тысячи рублей, бензина – на 7,8 тысячи рублей. В этих условиях очень важно вовремя обеспечить селян финансовыми ресурсами. На середину марта в Министерство сельского хозяйства России для рассмотрения была отправлена 41 заявка от аграрных организаций Свердловской области на получение краткосрочных кредитов по льготной ставке, 38 из них, на сумму 2 472 миллиона рублей, уже одобрены. По словам Артёма Бахтерева, сейчас идёт возмещение из областного бюджета аграриям части затрат на производство молока, начался приём заявок на несвязанную господдержку по растениеводству. Всего в этом году общая сумма государственной поддержки агропромышленного комплекса региона должна составить 3 755,5 миллиона рублей. Из них 822 миллиона поступят из федерального бюджета.

Из-за специфики сельского хозяйства на Среднем Урале, а оно у нас ориентировано на производство молока, большая часть площадей традиционно отводится под кормовые культуры. Источник: МинАПК и потребительского рынка Свердловской области

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