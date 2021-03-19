Российским аграриям, пострадавшим от африканской чумы свиней, смягчат условия погашения кредитов

Постановление кабмина должно помочь сельхозпроизводителям, пострадавшим от болезней животных, завершить инвестпроекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока погашения льготных кредитов для аграриев. Речь идёт о тех сельхозпроизводителях, которые пострадали от африканской чумы свиней и высокопатогенного птичьего гриппа.

Как сообщается на сайте кабмина, смягчение условий коснётся инвестиционных займов по ставке 5% годовых, выдаваемых на развитие животноводства. Заёмщики, взявшие кредиты на реконструкцию, строительство и усовершенствование предприятий по глубокой переработке сельхозсырья, также смогут продлить срок займа.

Аграрии могут воспользоваться предоставленной возможностью обратившись в банк, который выдал кредит, для заключения дополнительного соглашения. Общий срок кредитования с учётом продления не должен превышать 12 лет.

Данное постановление должно помочь сельхозпроизводителям, пострадавшим от болезней животных, завершить инвестпроекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок.

Напомним, что 3 декабря в цехе переработки и реализации мяса, расположенном в Нижнем Тагиле на ул. Носова, 100, была обнаружена африканская чума свиней. В связи с этим Евгений Куйвашев распорядился ввести запрет на посещение заражённого объекта посторонними и отгрузку продукции.

Также предполагалось провести и другие мероприятия, направленные на борьбу с распространением АЧС, в частности, оборудовать входы и выходы инфицированного объекта дезинфекционными барьерами, изъять свиноводческую продукцию, а инфицированное мясо — уничтожить. 4 декабря губернатор создал комиссию по ликвидации очагов заразных болезней у животных.

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