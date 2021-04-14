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Экономика / Агропромышленный комплекс
14 апреля 2021, 12:41

"Очень вкусно!": Евгений Куйвашев посетил талицкий молокозавод

Губернатор попробовал продукцию предприятия. Фото: Ирина Порозова

Губернатор попробовал продукцию предприятия. Фото: Ирина Порозова

Губернатор Свердловской области находится в рабочей поездке в Талицкий городской округ. Как передаёт корреспондент "Облгазеты", глава региона уже осмотрел новый производственный комплекс молочного завода "Талицкие молочные фермы". 

Экскурсию для главы региона провёл гендиректор завода Юрий Окунев. Губернатору показали камеру, где готовят термостатную продукцию, а также камеру охлаждения и созревания новой продукции. На заводе главе региона предложили попробовать свежее молоко. "Очень вкусно!" - заметил гость. 

Фото: Ирина Порозова

Отметим, новое производство молочного завода было открыто в конце 2019 года. Благодаря расширению удалось нарастить объёмы производства и выпустить новую продукцию. 

Областная газета Свердловской области

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