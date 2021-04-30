Евгений Куйвашев обеспокоен ценами на продукцию свердловских производителей

Евгений Куйвашев напомнил, что в 2021 году на поддержку сферы АПК в Свердловской области предусмотрено 3,8 млрд рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Богданович с рабочим визитом. Он оценил работу региональных инструментов по поддержке фермеров, а также ассортимент уральских продуктов в местных магазинах.

Глава региона заявил, что пандемия коронавируса заметно сказалась на работе свердловского агропрома. По его словам, в прошлом году сократился урожай зерна, овощей и картофеля, однако отметил, что производство молока, наоборот, удалось нарастить до 803,5 тыс. тонн (+4,7% к показателю 2019 года).

"В Грязновском я сегодня первым делом заехал на семейную ферму Кунниковых. Её хозяин Андрей Кунников раньше выращивал картофель, а два года назад получил областной грант в 20 млн рублей и занялся ещё и разведением коров. Сейчас у него 80 голов. Молоко ферма сдаёт на Богдановичский молзавод", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в 2020 году на этой ферме было произведено 209 тонн молока. Также отмечается, что в прошлом году Евгений Куйвашев дал старт работе нового производственного комплекса мощностью 350-370 тонн в год, который позволил увеличить и обновить ассортимент выпускаемой продукции. Губернатор в ходе рабочей поездки посетил и эту площадку, чтобы обсудить работу механизмов региональной поддержки отрасли.

Евгений Куйвашев напомнил, что в 2021 году на поддержку сферы АПК в Свердловской области предусмотрено 3,8 млрд рублей. Он подчеркнул важность того, чтобы меры поддержки ощущали не только предприниматели, но и обычные потребители.

Глава региона посетил один из продуктовых магазинов в селе Грязновском, чтобы оценить наличие уральских товаров и местные цены. Евгений Куйвашев сказал, что ассортимент продукции мог бы быть шире, а цены ниже. По его словам, в ближайшее время профильные министерства проведут переговоры с торговыми сетями, которые завышают цены на производимую в Свердловской области продукцию.

Читайте также:

"Очень вкусно!": Евгений Куйвашев посетил талицкий молокозавод.