План посевной на Среднем Урале выполнен на 60 процентов

Посевная кампания в Свердловской области – в самом разгаре. Ход работ вчера лично оценил губернатор Евгений Куйвашев, побывав на агрофирме «Патруши» (входит в УГМК-Агро) в Сысертском ГО.
На поле, где завершается сев кукурузы, главу региона встретил директор агрофирмы Александр Соколов. В первую очередь он показал Евгению Куйвашеву новую технику, приобретённую благодаря поддержке области.
– Среди агрегатов – французская сеялка KUNH, которая обеспечивает рядковую раскладку семян. Никита Сергеевич Хрущёв мог о таком только мечтать! – заметил руководитель агрофирмы.
Губернатор с любопытством осмотрел поле.
– У вас посевная уже заканчивается? – поинтересовался он.
– Да, работы выполнены на 99 процентов.
– А по области? – спросил губернатор уже у министра АПК и потребительского рынка области.
– По области план в среднем выполнен на 60 процентов, – ответил Артём Бахтерев.
Позже он пояснил, что относительно прошлого года на 10 процентов быстрее идёт посадка овощей, яровой сев – медленнее на пять процентов, также отмечается отставание по картофелю:
– Ситуация обьяснима: были заморозки, почва прогрелась совсем недавно. Лучше приступить к посадке после дождей.
У самих аграриев жаркая погода вызывает одновременно и радость, и опасения.
– С одной стороны, погода позволяет сеять более быстрыми темпами, – отмечает главный агроном агрофирмы «Патруши» Владимир Трубин. – С другой стороны, осадков мало. Поэтому то, что мы посеяли, может взойти поздно. А многолетним культурам может не хватить влаги на развитие. Тогда урожайность будет низкой.
Всего на Среднем Урале планируют вырастить 680 тонн зерновых, 218 тысяч тонн картофеля и более 44 тысяч тонн овощей. Завершение посевной в регионе планируется в первой декаде июня.
Важно
Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Куйвашев напомнил о рабочей поездке в Богданович в конце апреля, где обсуждалась проблема необоснованного завышения цен на продукты. По её итогам были проведены переговоры с торговыми сетями и принято решение сформировать список из 12 продуктов, цены на которые будут систематически отслеживаться.
– Будем внимательно смотреть за тем, как ведётся работа по закупу и реализации продуктов. Позже список расширим до 24 наименований, – пообещал губернатор. – Мы понимаем, что затраты товаропроизводителей растут. Но рост цен на продукты должен быть адекватным. А если кто-то будет хулиганить – будем разговаривать по-другому.
- Опубликовано в №87 от 19.05.2021