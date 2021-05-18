План посевной на Среднем Урале выполнен на 60 процентов

В агрофирме «Патруши» вчера завершили посадочную кампанию. Фото: Елизавета Порошина

Посевная кампания в Свердловской области – в самом разгаре. Ход работ вчера лично оценил губернатор Евгений Куйвашев, побывав на агрофирме «Патруши» (входит в УГМК-Агро) в Сысертском ГО.

На поле, где завершается сев кукурузы, главу региона встретил директор агрофирмы Александр Соколов. В первую очередь он показал Евгению Куйвашеву новую технику, приобретённую благодаря поддержке области.

– Среди агрегатов – французская сеялка KUNH, которая обеспечивает рядковую раскладку семян. Никита Сергеевич Хрущёв мог о таком только мечтать! – заметил руководитель агрофирмы.

Губернатор с любопытством осмотрел поле.

– У вас посевная уже заканчивается? – поинтересовался он.

– Да, работы выполнены на 99 процентов.

– А по области? – спросил губернатор уже у министра АПК и потребительского рынка области.

– По области план в среднем выполнен на 60 процентов, – ответил Артём Бахтерев.

Позже он пояснил, что относительно прошлого года на 10 процентов быстрее идёт посадка овощей, яровой сев – медленнее на пять процентов, также отмечается отставание по картофелю:

– Ситуация обьяснима: были заморозки, почва прогрелась совсем недавно. Лучше приступить к посадке после дождей.

У самих аграриев жаркая погода вызывает одновременно и радость, и опасения.

– С одной стороны, погода позволяет сеять более быстрыми темпами, – отмечает главный агроном агрофирмы «Патруши» Владимир Трубин. – С другой стороны, осадков мало. Поэтому то, что мы посеяли, может взойти поздно. А многолетним культурам может не хватить влаги на развитие. Тогда урожайность будет низкой.

Всего на Среднем Урале планируют вырастить 680 тонн зерновых, 218 тысяч тонн картофеля и более 44 тысяч тонн овощей. Завершение посевной в регионе планируется в первой декаде июня.

Важно Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Куйвашев напомнил о рабочей поездке в Богданович в конце апреля, где обсуждалась проблема необоснованного завышения цен на продукты. По её итогам были проведены переговоры с торговыми сетями и принято решение сформировать список из 12 продуктов, цены на которые будут систематически отслеживаться. – Будем внимательно смотреть за тем, как ведётся работа по закупу и реализации продуктов. Позже список расширим до 24 наименований, – пообещал губернатор. – Мы понимаем, что затраты товаропроизводителей растут. Но рост цен на продукты должен быть адекватным. А если кто-то будет хулиганить – будем разговаривать по-другому.

Александр Соколов (слева) показал Евгению Куйвашеву, какую технику удалось приобрести его агрофирме. Фото: Елизавета Порошина