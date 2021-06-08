Приватизация Ирбитского молочного завода в этом году остановлена

Заводская проходная по улице Елизарьевых в Ирбите. Фото: Павел Ворожцов.

Жители Ирбита и Ирбитского района могут передохнУть: градообразующее предприятие – Ирбитский молочный завод – остаётся в собственности Свердловской области и не подлежит продаже частникам, как планировалось ранее. Решение принял глава региона Евгений Куйвашев 7 июня. В этот день «Облгазета» как раз общалась с ирбитчанами, сильно встревоженными неизвестностью…

Вот так сюрприз…

Новость о том, что 100 процентов акций Ирбитского молочного завода подлежат продаже, стала громом среди ясного неба. Как выяснилось, в конце мая областные власти внесли изменения в программу управления госсобственностью региона и приватизации госимущества на 2021 год. И включили завод в перечень объектов, подлежащих продаже в частные руки (сейчас собственником предприятия является правительство региона). Осуществлять вывод завода из-под «опеки» государства должно было министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Продать планировалось все 277 977 акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей за каждую. А вырученные средства направить… на выравнивание бюджетной обеспеченности области (по сути, на сокращение дефицита региональной казны).

Планы МУГИСО в отношении завода шокировали трудовой коллектив. Директор предприятия Сергей Суетин в разговоре с «Облгазетой» сообщил, что по непонятным причинам работников никто заранее не предупредил. И для него самого ситуация стала неприятным сюрпризом. Не в курсе дела оказался и глава Ирбита Николай Юдин.

– Всё случилось неожиданно. Без предварительных разговоров, – рассказал он.

Почему решили продать?

4 июня в Ирбит приехал заместитель губернатора региона, руководитель МУГИСО Сергей Зырянов. К тому времени градус тревоги ирбитчан уже зашкаливал (люди делились переживаниями в соцсетях, подняли на ноги и без того активный заводской профком). А свою обеспокоенность ситуацией высказали глава Ирбитского района Алексей Никифоров, управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец, первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Виктор Шептий…

На встрече с коллективом предприятия Сергей Михайлович пояснил:

– Ещё в майских указах Президент России озвучивал, что федеральные и региональные власти должны выходить из активов, которые не являются субъектами естественной монополии и предприятиями оборонного комплекса. Опять же президентом было сказано, что приватизацию надо проводить разумно и взвешенно. Никаких действий по оценке завода и его подготовке к продаже мы пока не производим. Я приехал сюда, чтобы собрать все мнения и аргументы и донести их губернатору. Решающее слово – за ним. Давайте не будем паниковать. Если наши планы ошибочны, мы готовы это признать.

Сергей Зырянов пообещал, что как только глава региона примет решение, он тут же донесёт его до руководства завода и администрации города. Потянулись утомительные дни ожидания…

«Золотая курочка»

Утром, 7 июня «Облгазета» приехала на Ирбитский молочный завод. Председатель профкома предприятия Татьяна Долгополова рассказала, как чувствуют себя заводчане:

– Люди только привыкли к стабильности, а у них выбивают почву из-под ног. Ведь за каждым работником стоят семьи, дети, пожилые родители, которым нужно помогать. Средняя зарплата на предприятии – 52 тысячи рублей, что по меркам Ирбита очень прилично. Созданы все условия для работы – обновляется оборудование, недавно открылась замечательная новая столовая. Хороший соцпакет, есть коллективный договор, который реально выполняется. И поддержку нашего руководства мы всегда ощущаем. И самое главное – завод приносит прибыль в областной бюджет. Как говорится, зачем же продавать курочку, несущую золотые яйца?!

Директор завода Сергей Суетин рассказал, что на заводе трудится 1 700 человек (1 200 – непосредственно на самом заводе и 500 – в агрофирме «Ирбитская», которая находится в собственности предприятия). В прошлом году прибыль составила 288 млн рублей, что на 19 процентов больше, чем в 2019-м. И это в условиях пандемии! За последние девять лет объёмы реализованной продукции завода выросли в 4,6 раза, производительность труда – в 3,5 раза, зарплата – в 2,2 раза, стоимость чистых активов – в 4,6 раза. Работники предприятия ни разу не срывали производственный план, а, наоборот, перевыполняли его. Сейчас на Ирбитский молочный завод приходится 29 процентов от общего объёма продаж молочной продукции в Свердловской области.

– Никаких экономических предпосылок для такого поворота событий не было и нет, – поделился с «Облгазетой» Сергей Васильевич. – Ассортимент продукции расширяется, качество видят покупатели, доход есть. Правительство Свердловской области нам создавало условия для развития – все новаторские решения наших инженеров поддерживало. С 2012 года в завод вложено 2,5 млрд рублей. Это деньги от нашей прибыли, заёмные средства в банках и ни одного бюджетного рубля! Естественно, мы понимаем, что в сложившейся ситуации последнее слово – за собственником. Уверен, наш губернатор примет правильное решение.

Принцип домино

Главы Ирбита и Ирбитского района заявили прямо – продажа Ирбитского молочного завода в частные руки будет иметь исключительно негативные последствия для муниципалитетов.

– Данный завод – это градообразующее предприятие для Ирбита и стратегически важное, – сказал мэр города Николай Юдин. – Считаю, что его нужно включить в перечень предприятий, которые не подлежат приватизации вообще. Конечно, мы понимаем сегодняшний федеральный «тренд» – уходить от предприятий с государственной формой собственности. Но это не означает, что абсолютно все государственные предприятия не эффективны, а все частные инвесторы – эффективнее государственных. Всегда есть исключение из правил. Зачем же ломать то, что работает?!

Глава Ирбита подчеркнул, что в городе уже есть примеры подобной приватизации – мотоциклетный, стекольный, автоагрегатный заводы… Сейчас они стоят в руинах, а сотни людей лишились заработка.

Глава Ирбитского района Алексей Никифоров отметил, что молочный завод даёт стабильность местным сельхозпроизводителям и на протяжении многих лет является лучшим регулятором цен на молоко.

– Помню, два года назад случился кризис со сбытом молочной продукции, и многие переработчики снизили закупочные цены. В результате сельхозпроизводители оказались под угрозой разорения, – рассказал Алексей Валерьевич. – А наш завод удержал высокий уровень цен за счёт собственной прибыли и фактически спас районных фермеров. Наши сельхозпроизводители и сейчас тесно связаны с заводом, ведь 45 процентов всего молока, перерабатываемого предприятием, даёт Ирбитский район. Мало того, завод регулярно вкладывает деньги в развитие хозяйств, в том числе обеспечивает подготовку к посевной кампании. И если он уйдёт в чужие руки, сельхозпроизводители попросту не выживут.

Продажи не будет!

Как оказалось, мольбы ирбитчан о сохранении завода были услышаны. Днём, 7 июня, когда мы только вышли из заводской проходной, нам позвонили из администрации города и сообщили: на связь с руководством завода вышел Сергей Зырянов. Он сообщил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил оставить завод в собственности региона.

«Я принял решение — исключить предприятие из плана приватизации. Такие намерения у МУГИСО действительно были. Но я вижу и обеспокоенность работников и понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют на завод сырьё. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен. Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о дальнейших шагах», – процитировал губернатора областной департамент информационной политики.

Радостная новость мгновенно разлетелась по Ирбиту… Сейчас правительство готовит официальное постановление, закрепляющее решение главы региона. Правда, есть одно НО – молочный завод исключается из областного плана приватизации только на 2021 год. А что будет в 2022-м? Поживём – увидим.

Справка «ОГ»

Ирбитский молочный завод основан в 1925 году. Выпускает творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, сметану, масло, сыр, сгущённые консервы, мороженое. Сейчас в ассортименте 80 наименований товаров, предприятие перерабатывает 550–600 тонн сырого молока в день. Основные потребители продукции: Свердловская, Тюменская, Челябинская область, ХМАО, ЯНАО, Башкортостан, на очереди Омская область. В числе потребителей также числятся Москва и Санкт-Петербург. Завод сотрудничает с 60 поставщиками молока из Ирбитского, Туринского, Тавдинского, Каменского, Байкаловского, Режевского районов.

Кстати

Ещё в 2013 году на совещании в правительстве региона председатель правительства Денис Паслер заявил, что Ирбитский молочный завод нужно развивать, а продавать его в частные руки ни в коем случае нельзя. «Мы видим, какая серьёзная борьба идёт на российском рынке молочной продукции. Экспертные данные подтверждают, что наша, свердловская молочная продукция, в частности, продукция Ирбитского молзавода, качественнее, безопаснее для жителей. Поэтому именно она должна доходить до наших потребителей», – сказал он тогда региональным СМИ.

Мнение

Юлия ЛАВРИКОВА, руководитель института экономики УрО РАН:

– Экономический тренд передавать предприятия с государственной формой собственности в руки бизнесу действительно сейчас прослеживается. Доля государственного участия в экономике нашей страны слишком велика, и её необходимо снижать, поскольку управленческие задачи органов власти – одни, а у бизнесменов – совсем другие. И об этом федеральное правительство действительно неоднократно говорило субъектам РФ. Другое дело, нужно подходить к каждому предприятию индивидуально, особенно если оно приносит прибыль. И если даже факт продажи предприятия когда-нибудь произойдёт, государство должно гарантировать, что менеджмент завода, который и привёл предприятие к успеху, сохранится под новым собственником, и массовых увольнений работников не будет.

ЦИФРА

Пока решался вопрос с заводом, в СМИ появилась информация о предварительной стоимости предприятия — 1,5 млрд рублей. Кто именно дал такую оценку, неизвестно. Директор завода Сергей Суетин так прокомментировал цифру: «У нас один корпус завода столько стоит».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин в своём рабочем кабинете Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Заводской конвейер с готовой продукцией Фото: Павел Ворожцов

Новая столовая завода открылась в 2020 году Фото: Павел Ворожцов