Катастрофа – так свердловские аграрии оценивают ситуацию с будущим урожаем из-за засухи

Некоторые посевы нынче даже не взошли. Всходы появятся после сильных дождей, но вряд ли урожай успеет вызреть. Фото: Алексей Кунилов

Засуха не в диковинку для Урала, но нынешняя, что поразила сельскохозяйственные районы Свердловской области, удивляет даже ветеранов-аграриев. Ещё никогда она не приходила столь рано: в этом году практически с конца апреля в южных районах области не было дождей. Всходы гибнут на корню. Сложившуюся ситуацию уже многие на селе называют катастрофой.

Поля с «проплешинами»

– За 45 лет моей работы в сельском хозяйстве это первый такой май без дождей, – говорит председатель СПК «Завет Ильича» Ирбитского муниципального образования Александр Бердюгин. – У нас бывало, что снег в мае до 5 числа лежал, или дождь не давал выехать в поле, но чтобы сушь была и жара стояла под 30 градусов – такое впервые.

Из-за недостатка влаги более поздние посевы зерновых местами даже не появились. Где сеяли пораньше и растения смогли «поймать» влагу в почве, поля стоят с «проплешинами»: в низинках всходы есть, а на взгорках, где суше, голая земля. Сейчас у зерновых, посеянных в начале мая, началась так называемая фаза кущения, когда закладывается основа будущего урожая, но растениям катастрофически не хватает влаги и, как считает Александр Бердюгин, уже можно сделать прогноз, что недобор ирбитских хозяйств по зерну составит как минимум 30 процентов. Но на аграрном востоке области ситуация всё же лучше, чем на юге и юго-востоке региона, где последствия засухи оказались более сильными. Особенно страдает сейчас из-за недостатка влаги сельхозпроизводство в Сысертском, Каменском, Белоярском городских округах, а также в Сухом Логу и Богдановиче.

– То, что творится на полях, уже можно назвать катастрофой: всё выгорело, пора объявлять чрезвычайную ситуацию по засухе, – считает фермер из городского округа Богданович Анатолий Жигалов.

У фермера под зерновыми две тысячи гектаров. По его словам, на всходы страшно смотреть – они ещё в начале июня начали желтеть.

– Сейчас некоторые посевы вот-вот начнут выколашиваться, появляется колос, но в нём зерна почти нет, а сами растения высотой 10–15 сантиметров, их даже скосить комбайном невозможно. Если в ближайшее время не будет дождей и ситуация не выправится, мы потеряем как минимум 80 процентов урожая, – говорит Анатолий Жигалов.

Урожай кормов – треть от ожидаемого

Но неудача на зерновых – не главная головная боль свердловских аграриев. Сельское хозяйство региона ведётся с упором на молочное животноводство, а для этого нужны корма, а урожай трав также не радует.

– У нас полный сушняк, если сказать по-простому, – говорит главный агроном ООО «Некрасово-1» Белоярского городского округа Алексей Шаршапин. – Сейчас делаем «междурядку» на кукурузе, так даже на глубине 10 сантиметров лапы культиваторов влагу не цепляют, её там просто нет. Почва высохла так, что по ней трещины пошли, в некоторые из них ладонь полностью входит.

На фермах в селе Некрасово – почти две тысячи коров. Главная задача растениеводов – заготовить для них корма. Здесь уже скосили тысячу гектаров люцерны, но результат некрасовцев разочаровал.

– Заготовили три тысячи тонн готового сенажа – лишь третью часть от того, что планировали, – посетовал Алексей Шаршапин. – Вся надежда на то, что пойдут дожди и возьмём второй укос.

Неудача на кормовом поле чревата тем, что не будет заготовлено необходимое количество сочных кормов – а это основа рационов уральских коров. У животноводов ещё есть надежда, что их не подведёт такая засухоустойчивая культура, как кукуруза. Но и она в этом году сильно отстаёт в росте и может не дать початков, а без них корм получится неполноценным. Если не хватит кормов, их придётся закупать на стороне или сокращать поголовье, что скажется на себестоимости продукции и ценах в магазинах.

Корнеплоды привезут?

И всё же более всего засуха ударила по овощеводам.

– Всё печально, растения на глазах погибают, надежды на урожай уже нет, – сказал о посевах моркови в своём хозяйстве главный агроном ООО «Агрофирма «Травянское» Каменского городского округа Антон Медведев.

Посевы моркови, если они не на поливе, больше других пострадали от нынешней засухи. По сути, урожай этой культуры в регионе под большим вопросом. Чуть меньше пострадала свёкла, а вот картофель, если до конца июня пройдут обильные дождики, ещё может порадовать урожаем.

– Из-за засухи помощь в этом году производителям сельхозпродукции особенно необходима. Без этого мы можем многих из них потерять, – считает заместитель председателя регионального «Союза овощеводов» Игорь Картузов. – Например, в Сысертском районе, который всегда кормил овощами и картофелем областной центр, остался, по сути, один производитель овощей. Конечно, корнеплоды и клубни к нам всегда привезут из других регионов, но когда местных производителей на рынке не будет, эта продукция будет навязываться нам уже по иной цене, чем нынче.

Игорь Картузов считает, что аграриям в этом году нужно помочь выделением дополнительных субсидий, также важно ввести в пострадавших районах режим ЧС по засухе, что даст возможность обратиться в федеральное Министерство сельского хозяйства за поддержкой.

– Решение по ЧС пока не принято, – сказал заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. – Сейчас мы мониторим ситуацию по каждому району, по всем сельскохозяйственным культурам. Пока сильно пострадавших хозяйств нет, и вообще трудно делать выводы о потерях урожая в начале июня.

В ТЕМУ Главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко: – На ближайшую неделю на территории области особых осадков не предвидится. Сохранится сухая погода, а температура через сутки-двое снова начнёт повышаться, поэтому пока для сельского хозяйства обстановка складывается неблагоприятная. В мае в южных районах области и на юго-востоке выпало от 5 до 23 процентов месячной нормы осадков, на остальной территории – от 25 до 60 процентов. Длительный засушливый период обусловлен преобладанием антициклонов, на фоне очень высокой температуры май на всём Урале выдался рекордно жарким.