Среднеуральская птицефабрика готовится остановить всё производство

Причиной закрытия фабрики может стать решение Верхнепышминского суда. Фото: Александр Зайцев

Среднеуральская птицефабрика готовится к консервации производства, что с большой вероятностью обернётся закрытием предприятия. Без работы окажутся 130 сотрудников.

Сегодня, 15 июня, птицефабрика подала в Свердловский областной суд апелляцию на решение Верхнепышминского городского суда. Он обязал ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» приостановить на три месяца деятельность трёх цехов (газификации, производства комбикорма, холодильного цеха), рассказал «Областной газете» генеральный директор предприятия Максим Максимов.

Птицефабрика «Среднеуральская» признана виновной по ч. 1 ст. 9.1 КоАП («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Решение было вынесено в связи с отсутствием у предприятия соответствующей лицензии.

По словам Максима Максимов, исполнить решение суда не представляется возможным, так как на птицефабрике сейчас содержится 50 тысяч кур. «Без кормового цеха мы не сможем содержать птицу. Для забоя с соблюдением технологии нам нужны газ и пар, а для складирования готовой продукции - холодильное оборудование», - пояснил руководитель предприятия, добавив, что решение Вернепышинского суда «обрекает» фабрику на полную остановку производства.

Говоря об апелляции, директор птицефабрики сообщил, что юристы постараются объяснить суду, что проект по остановке производства уже готовится, и необходимости форсировать события этим решением отсутствует.

Напомним, в 2018 году птицефабрику уличили в загрязнении окружающей среды. В итоге было исполнено решение суда о запрете сброса стоков предприятия в канализационный коллектор Среднеуральска, к которому предприятие было подключено с 1973 года. С 2019 года на птицефабрике развернули строительство собственных очистных сооружений и нового коллектора, проложили трубы для отвода воды до места сброса. Однако мощностей среднеуральских очистных оказалось недостаточно для приёма стоков птицефабрики.

Среднеуральская птицефабрика (СУПФ) была пущена 25 декабря 1973 года, многие годы была флагманом в портфеле активов региона. В период расцвета, в начале 2000-х годов, на фабрике производилось в год 13 млн штук инкубационных яиц, 13 тысяч тонн мяса птицы. В собственности птицефабрики было 20 фирменных магазинов. Главное направление - мясное птицеводство.

В итоге было принято решение постепенно сокращать объёмы производства. В лучшие годы на предприятии трудилось 870 работников. Сейчас - только 130. «Мы надеемся, что удастся найти какой-то компромиссный вариант и не только сохранить рабочие места, но и значительно нарастить мощности в будущем. Надежда есть. И у работников тоже», - сказал Максим Максимов.

Напомним, в октябре 2020 года состоялось совещание с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачёвым и прокурором области Сергеем Охлопковым. Учредителю птицефабрики «Среднеуральская» Андрею Косилову предложили перенести производственную площадку в другое место. Однако собственники бизнеса считают это экономически невыгодным.

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