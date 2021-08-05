В Свердловской области заработал «овощной конвейер», но на склады отправлять практически нечего

Александр Кожевников: «Сегодня 100 процентов моркови из хозяйства в торговлю поступает уже мытой» Фото: Алексей Кунилов

Ещё несколько лет назад казалось, что проблема налаживания круглогодичного снабжения населения Среднего Урала овощами местного производства заключается в недостатке современных хранилищ. В этом году ситуация зеркально поменялась: места для хранения овощей и картофеля есть, но самой продукции нет. Начавшаяся уборка урожая не вселяет оптимизма: в будущем году нехватка собственных овощей на рынке может быть ещё более ощутимой.

Складская пустота

Пять лет назад в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Спас» в Сухом Логе открылся логистический центр по хранению и переработке картофеля и овощей общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. В складах, оборудованных специальными холодильниками, можно хранить продукцию практически до лета. Логистический центр задумывался как база хранения для продукции фермеров, работающих в округе. Но сейчас здесь делают упор на переработку овощей.

– Стратегия развития изменилась, – говорит председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Спас» Александр Попков. – Условия для хранения на предприятии как были, так и остались, но задействована только часть складских площадей для кратковременного хранения продукции, идущей на переработку. Мощностей хватает – хранить нечего. Прошлый год был неурожайным по овощам, их не хватило до нового сезона. А этот год ещё тяжелее, так что заполнять склады будет нечем. Губернатор не просто так ввёл режим ЧС по засухе.

Всего половину от обычного объёма моркови рассчитывают собрать и заложить на хранение и в крупнейшем овощеводческом хозяйстве Сысертского городского округа «Картофель». По словам его директора Игоря Картузова, в хозяйстве погибло до половины всей моркови и 10–15 процентов свёклы. Проблемы с урожаем овощей из-за засухи нынче могут быть даже в хозяйствах, где эти культуры выращивают на поливных землях. Самое крупное из них – агропромышленный комбинат «Белореченский».

Не та морковь

– Овощи мы на 100 процентов поливаем, но всё равно об урожае говорить пока рано, – считает генеральный директор агропромышленного комбината «Белореченский» Александр Кожевников. – Ещё месяц с лишним нам надо их выращивать, а значит, поливать, но воды в пруду уже нет.

Из-за нехватки воды во второй половине лета здесь увеличили интервалы между поливами, овощи стали получать меньше влаги, и это уже сказывается на качестве урожая. Первые копки показали – много нестандартных корнеплодов.

– Морковка 3 или 2,5 сантиметра в диаметре – для большинства хозяек такая разница значения не имеет, – считает Александр Кожевников. – А если подходить с позиции нашей торговли, то корнеплод в 2,5 сантиметра диаметром я должен выбросить – это не стандарт. А зачем я буду копать такую морковь?

Странно, что торговые сети не берут во внимание ситуацию нынешнего года и то, что овощей из-за засухи на полях уродилось мало и значительная часть их не соответствует критериям. В этом хозяйстве, конечно, не станут выкидывают мелкую морковку и реализуют её по сниженным ценам, но прибыли на ней не получат. Похожая ситуация и с капустой: каждая торговая сеть диктует определённый вес кочанов и количество их в сетке. Но в этом году местному производителю трудно соответствовать таким жёстким стандартам, поэтому торговые сети просто станут закупать импортную продукцию, которая стоит значительно дороже. Производители опасаются, что большое количество формально нестандартного овоща таким образом просто не попадёт в магазины и там уже после Нового года на прилавках прочно обоснуется импорт. И тогда повторение пиковых цен на морковку мы получим не летом, как нынче, а уже весной.

Спасительный полив

Овощеводам «Белореченского» известен рецепт решения проблем с овощами: каждый год они стараются увеличивать площади под этими культурами. Но как показал нынешний год, нужно не просто наращивать гектары под овощами, но и переводить их на полив. Только так из-за происходящих климатических изменений можно рассчитывать на стабильный урожай.

– В этом году хозяйство реализовало программу по мелиорации на 78 миллионов рублей, – говорит Александр Кожевников. – Пришлось взять кредит и приобрести две импортные поливальные установки, проложить километры труб. Но субсидируют нам всего 9 миллионов рублей от всех расходов, раньше компенсировали 50 процентов.

Благодаря этим работам в хозяйстве появится ещё 236 гектаров поливных земель, но вряд ли окупятся затраты из-за снижения господдержки. Поэтому весьма сомнительно, что на будущий год белореченцы или иное хозяйство захочет вкладываться в столь затратные проекты на таких условиях.

Но широкое внедрение полива действительно помогло бы Свердловской области решить проблему нехватки овощей. Мы побывали на одном из полей, где полив осуществляется с помощью такой современной установки – она в разы позволяет экономить воду по сравнению с «поливалками» советских времён, смонтированных на тракторах. Здесь же на штанге длиной больше ста метров через определённые интервалы установлены форсунки, и они равномерно разбрызгивают воду прямо над капустой. Вся эта конструкция медленно движется по полю, не оставляя без живительной влаги ни одного кочана.

Из-за нынешней погоды уже к 20 августа, на две недели раньше обычного, белореченцы рассчитывают приступить к уборке овощей, предназначенных на хранение. На хранение планируют заложить 10 тысяч тонн продукции.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В нынешнем урожае уральской моркови велика доля нестандартных корнеплодов Фото: Алексей Кунилов

Современная поливальная установка. Покупка двух таких в этом году обошлась хозяйству в 25 миллионов рублей Фото: Алексей Кунилов

Складской комплекс «Белореченского» позволяет заложить на хранение 10 тысяч тонн овощей Фото: Алексей Кунилов

Эта продукция приготовлена для отправки в торговые сети Фото: Алексей Кунилов

В «Белореченском» вовсю идёт уборка ранней капусты. Поступление в торговлю местных кочанов позволило уже в июле снизить цены на этот овощ Фото: Алексей Кунилов

Мойка моркови с начала августа работает без выходных – пошла продукция с полей Фото: Алексей Кунилов