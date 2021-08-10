Птицефабрика «Рефтинская» уйдёт с молотка в сентябре

Птицефабрика является лидером по производству бройлерного мяса в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) сообщило о приватизации очередного предприятия. Начальная цена продажи птицефабрики «Рефтинская» – 2,5 млрд рублей. Аукцион намечен на 10 сентября.

Сбор заявок участников предстоящих торгов начался 9 августа и продлится до 3 сентября. Размер задатка составляет 500 млн рублей (20 процентов от начальной цены продажи) – его необходимо внести не позднее 4 сентября. Всего будет продано 1 695 596 обыкновенных именных акций (100 процентов) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Шаг аукциона — 12,5 млн (0,5 процента от начальной цены продажи).

В МУГИСО отмечают, что птицефабрика является лидером по производству бройлерного мяса в Свердловской области – 65 тысяч тонн в год, а ассортимент продукции насчитывает около 400 наименований. Напомним, ранее «Облгазета» писала, что в 2019 году птицефабрика «Рефтинская» стала первым предприятием региона, которое прошло аудит в ходе реализации нацпроекта по повышению производительности труда. Сообщалось, что тогда благодаря административным решениям в подразделениях предприятия удалось увеличить производительность труда до 30 процентов.

Несмотря на это, последние несколько лет предприятие всё-таки испытывало финансовые трудности и работало в убыток. У птицефабрики – более 1 млрд рублей займов и кредитов. В связи с этим возник риск полного закрытия производства. Без работы рискуют оказаться 2,3 тысячи свердловчан. По словам заместителя губернатора – и.о министра по управлению государственным имуществом региона Сергея Зырянова, негативные тенденции в деятельности предприятия обусловлены ростом цен на комбикорма, снижением покупательской способности населения и перенасыщением рынка мяса птицы. По итогам первого полугодия объёмы производства существенно снизились (в том числе мяса птицы – на 18 процентов).

Из-за неудовлетворительного состояния предприятия депутаты Законодательного собрания Свердловской области в конце июля приняли решение одобрить полную приватизацию Рефтинской птицефабрики. Мероприятия по продаже акций предусмотрены программой управления государственной собственностью. Ожидается, что эта процедура позволит привлечь частные инвестиции для сохранения производства и рабочих мест. Новый владелец должен будет вложить средства в модернизацию предприятия. По словам и.о. главы МУГИСО, потенциальные покупатели уже есть. В том случае если конкурс не состоится, предприятие будет выставлено на торги ещё раз, но не ниже оценочной стоимости.

Справка «ОГ» Птицефабрика «Рефтинская» существует с 1943 года. В 2011 году она была преобразована в ОАО с одноимённым названием. Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы, производит мясо и мясопродукты, а также выращивает зерновые, кормовые и иные сельскохозяйственные культуры. Имущественный комплекс птицефабрики состоит из 16 земельных участков общей площадью 296 га, расположенных в посёлке Красноармейском и пгт Рефтинском (в Сухоложском районе и Асбестовском городском округе), а также 307 объектов недвижимости. Размер уставного капитала составляет 1 695 596 000 рублей.