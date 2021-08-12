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12 августа 2021, 14:56

В 2021 году молодым фермерам выделят 2,25 млн рублей на обзаведение собственного хозяйства

Трактор

Свердловские власти поддержали выделение субсидий на поддержку аграриев в муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство Свердловской области утвердило ряд постановлений, касающихся поддержки и развития сельского хозяйства. Власти, в частности, одобрили выделение субсидий на проведение кадастровых работ для перевода земельных участков в муниципальную собственность с дальнейшей их передачей аграриям.

Как заявил министр АПК Свердловской области Артём Бахтерев, благодаря этому проекту в пользу сельхозпроизводителей переоформят более 2,5 тыс. гектаров земли.

"Это позволит министерству по результатам дополнительного отбора предоставить трём бюджетам муниципальных образований – Пышминскому, Ачитскому и Талицкому – субсидии в размере 314 тыс. рублей", - сказал министр.

Помимо этого региональный кабмин принял документ о господдержке фермерам и молодым специалистам в сфере АПК на обзаведение собственного хозяйства. Артём Бахтерев пояснил, что на одного специалиста с высшим образованием будет выделяться 200 тыс. рублей, на специалиста со средним образованием - 150 тыс. рублей. В текущем году на эти цели правительство региона выделит 2 млн 250 тыс. рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, утверждены субсидии предприятиям АПК на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, а также компаниям, которые привлекают на производственную практику студентов.

"Ежегодно 300 студентов проходят практику на сельхозпредприятиях. Принятие проекта позволит министерству оказывать помощь работодателям в подготовке квалифицированных специалистов. Предполагается, что ежегодно на оплату практики студентов в Свердловской области будет выделяться не менее 3 млн рублей", - добавил глава мин АПК.

Отметим, что Всероссийский день поля пройдёт в свердловском селе Кадниково с 12 по 14 августа. Подробности о мероприятии читайте в субботнем номере "Областной газеты".

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Областная газета Свердловской области

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