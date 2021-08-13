Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов (в центре) у делянки с коноплёй. Даже в засушливое лето она вымахала под два метра. Фото: Павел Ворожцов

Огромное поле возле загородного клуба «Белая лошадь», что на окраине села Кадниково (Сысертский ГО), на три дня превратилось в масштабную выставку лучших достижений российского земледелия и отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Здесь проходит Всероссийский день поля.

Аграриев со всей страны встречают на нашем уральском поле впервые. Ежегодно день российского поля, как его ещё называют сами селяне, традиционно проходит в одном из регионов страны, и в подавляющем числе случаев – в её европейской части. В прошлом году губернатор Свердловской области обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с предложением о проведении Всероссийского дня поля в Свердловской области.

И вот мы уже встречаем гостей со всей России. Встречаем прежде всего опытными делянками посевов различных культур. Ведь это – праздник поля и всего того, что на нём выросло. А в нынешнюю засуху, что свирепствовала на Среднем Урале, уму непостижимо, как наши организаторы выставки смогли всё это взрастить.

– Всё благодаря команде наших учёных и специалистов, – говорит руководитель Уральского НИИСХ – филиала Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. – Целый год мы работали и дали к этому мероприятию 601 делянку, засеянную 28 сельскохозяйственными культурами.

Одних только сортов пшеницы здесь 90. Среди них есть и наши, свердловские, самый перспективный из них – сорт Экстра – показал в прошлом году отличную урожайность на полях Красноярского края и Республики Марий Эл – 7–8 тонн зерна с гектара. Рапса здесь 70 сортов, кукурузы – 50. Есть вообще нетрадиционные для нашего сельского хозяйства культуры: чумиза, пайза, сорго, суданка, сурепица и даже конопля. Последняя, разумеется, техническая, из семян которой можно получать масло и жмых, а из самих растений – волокно. Слышали слово посконный? Это означает сшитый из поскони – домотканого холста, сделанного из волокна конопли. Сегодня спрос на конопляное волокно во всём мире растёт: оказалось, что ткани, сделанные из него, абсолютно гипоаллергенны.

Не зря посетивший выставку первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов задержался у наших делянок с коноплёй. Уральские учёные рассказали ему, что сейчас идёт испытание и подбор сортов технической однодомной конопли, среди которых есть и среднеуральские. Культура считается очень перспективной, продукцию из конопли хоть сейчас можно с успехом отправлять на экспорт.

Не прошёл замминистра и мимо делянок с уральскими овощами фермера Романа Алыева. Тот выращивает лук и чеснок, наладил промышленное производство их семян. Чеснок нынче тоже нарасхват, более того, стране не хватает своего чеснока, приходится покупать импортный. Впрочем, как и картошку. На этой выставке уральская картошка явно не останется незамеченной, особенно новинки наших селекционеров: сорта Терра и Аляска. Клубень Терры вообще похож на обкатанный морскими волнами камень – настолько мелкое у него залегание глазков. Это очень важно. Такую картошку легко мыть и внешне она выглядит красиво. А покупатель берёт глазами. Ну а лучшую по вкусу картошку здесь обещали определить в ходе дегустации, на которую пригласят участников выставки.

Также на Всероссийском дне поля представлена техника для возделывания, уборки сельскохозяйственных культур, заготовки кормов. Вся она – российского или белорусского производства и выглядит впечатляюще. Так, участникам выставки показали умный комбайн компании «Ростсельмаш». Он может самостоятельно убирать зерновые, делать развороты с подниманием и опусканием жатки, менять её высоту в зависимости от рельефа почвы. И всё это без участия водителя. Спрос на такие комбайны уже есть.

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Обнаружив перед собой препятствие – механизатора – умный комбайн сразу останавливается. Фото: Павел Ворожцов