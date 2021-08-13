В Свердловской области к 2025 году обновят 30% сельскохозяйственной техники

Новую технику планируют закупать за счёт субсидирования. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области планируют за три года обновить 30% сельскохозяйственной техники. Это планируется делать за счёт субсидирования.

Об этом заявил губернатор Свердловской области на Всероссийском дне поля. Власти региона и генеральный директор Росагролизинга Павел Косов договорились о расширении сотрудничества.

За счёт субсидирования к 2025 году планируется обновить ещё 30% сельхозтехники, а в дальнейшем достичь 100% замены. Благодаря взаимодействию с Росагролизингом, с 2004 года Свердловская область поставила для уральских фермеров 700 единиц разной техники. В этом году общий объём техники в различной стадии поставки превышает показатель в полмиллиарда рублей.

Всего за пять лет регион приобрёл свыше 6,5 тысячи единиц сельхозтехники. Одна треть из них была куплена за счёт господдержки. Регион на эти цели выделил более двух миллиардов рублей.

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