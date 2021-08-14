Правительство РФ утвердило 45-процентный лизинг для аграриев

В 2022-2023 годах на эти цели выделят более 24 миллиардов рублей. Фото: Александр Исаков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для сельхозпроизводителей. В 2022-2023 годах на эту меру поддержки выделят более 24 млрд рублей.

Из документа следует, что аграрии могут рассчитывать на максимальную скидку в 45% от стоимости оборудования. При этом существует условие, что предметом договора может быть только новая техника, сообщили в пресс-службе кабмина.

В сообщении также говорится, что поддержку в рамках данной программы будут оказывать как организациям, так и индивидуальным предпринимателям, при условии, что они занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса.

Перечень высокотехнологичного оборудования, которое будет участвовать в программе, поручено определить Министерству сельского хозяйства. «Принятое решение ускорит техническое перевооружение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора», - говорится в сообщении.

Ранее власти Свердловской области заявили о намерении за три года обновить 30% сельскохозяйственной техники. Как писала «Областная газета», это планируется сделать за счёт субсидирования. За пять лет регион приобрёл свыше 6,5 тысячи единиц сельхозтехники. Одна треть из них была куплена за счёт господдержки. Регион на эти цели выделил более двух миллиардов рублей.