Сотрудникам Сысертского хлебокомбината ищут работу

Помещения прекратившего работу хлебокомбината будут выкуплены или сданы в аренду. Фото: Алексей Кунилов

На прошлой неделе приостановил свою деятельность Сысертский хлебокомбинат – один из немногих местных производителей хлеба, чью продукцию можно было найти в торговых сетях Екатеринбурга и близлежащих населённых пунктов. 1 сентября на собрании сотрудникам сообщили о закрытии производства. На следующий день в картотеке дел Арбитражного суда появилось сразу два иска о банкротстве, в том числе от ФНС. Сейчас около 200 человек ищут новую работу.

Получить комментарии руководства предприятия «Областной газете» не удалось – начиная с 1 сентября вплоть до момента сдачи номера в печать телефоны хлебокомбината не отвечали. Однако на днях в СМИ появилось письмо, которое управляющий заводом Дмитрий Артемьев направил партнёрам компании. В нём говорится, что предприятию при росте цен на сырьё было тяжело удерживать стабильно низкие цены на поставляемую продукцию.

Наличие финансовых проблем на предприятии «Облгазете» подтвердили в министерстве АПК и потребительского рынка региона. В ведомстве отметили, что предлагали Сысертскому хлебокомбинату воспользоваться господдержкой в виде субсидии, но там на предложение не откликнулись.

– У них последнее время были проблемы с уплатой налогов, и руководство неоднократно вызывалось на межведомственные комиссии, но на последние заседания они даже не являлись, – пояснили в ведомстве.

Налоговики – не единственные, кому задолжал хлебокомбинат. C начала года в его адрес было подано более двух десятков исков о взыскании задолженности (от 35 тысяч до 1,3 млн рублей), в том числе от поставщиков газа и электричества. А проверки по факту невыплаты зарплат сотрудникам сейчас проводят прокуратура и следственный комитет.

Как рассказал «Облгазете» глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских, в конце недели руководитель хлебокомбината на совещании в администрации сообщил, что предприятие свою работу возобновлять уже не будет. Поэтому местные власти и центр занятости сейчас ведут переговоры с предпринимателями, чтобы трудоустроить людей. По словам директора Сысертского центра занятости Юлии Яценко, пока на учёт в центр встал только один сотрудник хлебокомбината. Но обращаются за консультацией многие.

Уже выразили готовность принять оставшихся без работы земляков заводы «Известь Сысерти», «Атом Цемент», тепличное хозяйство предпринимателя Владимира Смаля. Есть возможность трудоустроиться и по профессии – на территории муниципалитета 11 хлебобулочных производств, готовятся к открытию ещё три.

Наблюдая за ситуацией со стороны, кажется к закрытию хлебокомбината с почти 80-летней историей все уже относятся спокойно, как к данности. В минагропроме области, комментируя ситуацию, заметили, что прекращение его работы не приведёт к проблемам с дефицитом хлеба, а освободившееся место на рынке займёт продукция других производителей. Не останутся без продовольствия школы и дошкольные учреждения, которым поставлял свои изделия хлебокомбинат.

– После того как их уведомили о приостановке работы хлебокомбината, они переориентировались на других поставщиков. А некоторые школы пекут хлеб и булочки сами, – пояснил Дмитрий Нисковских.

И действительно, помимо необходимости сдерживать низкие цены на свою продукцию и приходить к компромиссу с торговыми сетями, сейчас хлебокомбинатам приходится выдерживать непростую конкуренцию с небольшими пекарнями. А во многих магазинах и вовсе самостоятельно выпекают хлебобулочную продукцию прямо в торговой точке. Очевидно, поэтому за последнее десятилетие область не досчиталась десятка хлебокомбинатов и хлебозаводов. Хотя раньше они работали практически в каждом административном районе.

На местных магазинах закрытие хлебокомбината не сказалось – целые полки отданы под продукцию производителей из Режа. Фото: Алексей Кунилов