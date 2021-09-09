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Экономика / Агропромышленный комплекс
9 сентября 2021, 13:49

На аукцион про продаже "Рефтинской" птицефабрики никто не заявился

Сейчас "Рефтинская" птицефабрика - лидер по производству бройлерного мяса в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Сейчас "Рефтинская" птицефабрика - лидер по производству бройлерного мяса в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Аукцион по продаже птицефабрики "Рефтинская" не состоялся. Об этом "Областной газете" сообщили в МУГИСО. Напомним, на продажу было выставлено более 1,6 млн именных акций компании номинальной стоимостью 1 тысячу рублей. 

- Действительно, на аукцион не поступило ли одной заявки, поэтому он был признан несостоявшимся, - пояснили в ведомстве. Информацией о том, будет ли птицефабрика выставляться на продажу повторно, собеседник "ОГ" не располагает. 

Между тем, "Рефтинская" птицефабрика пока остаётся в Программе по управлению госсобственностью и приватизации госимущества на 2021-2023 годы. В конце июля приватизацию птицефабрики также одобрили депутаты Законодательного собрания региона. 

- Птицефабрика нуждается в модернизации оборудования. Принимая во внимание дефицит областного бюджета в настоящее время отсутствует возможность выделения бюджетных средств в объеме, требуемом для оздоровления её финансового положения, - поясняли "ОГ" причину необходимость продажи предприятия в МУГИСО. 

Областная газета Свердловской области

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