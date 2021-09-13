На Среднем Урале за две недели открыли две фермы

Сейчас Свердловская область обеспечивает себя молоком на 70 процентов. Фото: Павел Ворожцов

Вчера делегация из правительства области посетила село Сажино Артинского городского округа. Там заработала новая молочно-товарная ферма «Ударник» на 1 800 голов. Как сообщает департамент информационной политики, соглашение о её строительстве было подписано на полях ИННОПРОМа в 2019 году.

– Работа на ферме перестала быть тяжёлым сельскохозяйственным трудом, это уже высокотехнологичная сфера. Здесь установлены компьютерные системы, работают айтишники. Это совершенно другой уровень – новое поколение агрокомплекса с соответствующими зарплатами и налогами, – сказал агроинвестор фермы Алексей Бобров.

Примечательно, что это уже второй крупный объект животноводства, пуск которого состоялся в последние две недели. Ещё один животноводческий комплекс сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачёвский» на 1 200 голов открылся в Ирбитском районе. Он расположен в деревне Первомайской. 4 сентября новую площадку посетил глава региона.

Когда два этих предприятия заработают в полную силу, объём производимого в области молока вырастет на 10 процентов к общему показателю 2020 года.

Отметим, всего за последние пять лет в Свердловской области введены в эксплуатацию более 110 объектов молочного животноводства. Регион самостоятельно обеспечивает себя молоком на 70 процентов.

МЕЖДУ ТЕМ В минувшие выходные активно обсуждалась судьба другого сельхозпредприятия – ООО «Полевская ферма», собственником которой является Павел Дергачёв. В федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц появилось сообщение о намерении Сбербанка обратиться в суд с заявлением о банкротстве фермы. В Арбитражный суд, судя по картотеке дел, соответствующий иск пока не поступил. Новость стала неожиданностью и для главы Полевского городского округа Константина Поспелова: – Поскольку на территории нашего округа работают только два фермера – Павел Дергачёви Андрей Акиньев – для нас важно, чтобы они оба продолжали работать. В пресс-службе Сбербанка рассказали, что намерение подать иск о банкротстве ООО «Полевская ферма» связано с тем, что юрлицо выступило поручителем по кредитам крестьянско-фермерского хозяйства Светланы Дергачёвой - супруги Павла. Текущий остаток по кредитам составляет 23 млн рублей. В отношении крестьянско-фермерского хозяйства Светланы Дергачёвой с декабря введена процедура банкротства – наблюдение. Как рассказал «Облгазете» Павел Дергачёв, он связывает сложившуюся ситуацию с экономическим кризисом. Но сворачивать деятельность не планирует. – Сейчас мы пытаемся договориться со Сбербанком, – пояснил фермер. – У нас большие планы. Должны были ввести коровник на 200 голов. Сейчас у нас около 130 голов крупного рогатого скота. В министерстве агропромкомплекса и потребительского рынка области подтвердили, что у семьи Дергачёвых – два крестьянско-фермерских хозяйства. За последний год они произвели 29 тонн говядины и 619 тонн свинины. Это 0,2 процента от всего производства мяса в области. – Ежегодно хозяйства получают всю положенную государственную поддержку, – рассказали в министерстве. – Помимо этого, в 2018 году собственникам был предоставлен грант на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 29,5 миллиона рублей, на строительство коровника. В 2019 году – грант на 3 миллиона рублей на покупку животных.