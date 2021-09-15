В Свердловской области прошла сельскохозяйственная микроперепись-2021

В переписи приняли участие 2 тысячи уральских сельхозпроизводителей. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области завершился региональный этап сбора информации в рамках сельскохозяйственной микропереписи–2021. В переписи приняли участие 2 тысячи уральских сельхозпроизводителей.

Переписчики собрали информацию по 1 284 фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 4,3 тыс. некоммерческим объединениям граждан, 791 сельскохозяйственной организации и 347,9 тыс. личных и подсобных и других хозяйств.

При проведении микропереписи активно применялись современные технологии. С помощью планшетов со специальным программным обеспечением удалось отследить переход земель личных хозяйств в новый юридический статус, а благодаря летающим дронам с камерами удалось предельно точно установить территорию сельскохозяйственных угодий.

"Кроме того, за счёт использования новых цифровых технологий вдвое быстрее, чем раньше, пройдёт обработка данных: оперативные итоги переписи мы объявим уже в ноябре, окончательные итоги – в следующем году", – передаёт слова руководителя Росстата Павла Малкова департамент информполитики Свердловской области.

Результаты микропереписи дадут возможность оценить последние структурные изменения в сельхоз сфере, ресурсную базу и потенциал аграрного сектора Среднего Урала.

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