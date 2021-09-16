Из-за засухи на Среднем Урале подорожало молоко

В августе средняя цена пастеризованного молока за литр составила 53,1 рубля. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области зафиксировали рост цен на молоко. Одной из причин этого стал дефицит сельскохозяйственных кормов.

Увеличение цен стало заметным в августе. По данным Свердловскстата, в прошлом месяце средняя стоимость литра питьевого цельного пастеризованного молока 2,5–3,2 процента жирности в регионе достигла 53,1 рубля, хотя во все предыдущие месяцы 2021 года она находилась примерно на одном уровне – 51,5 рубля. Дороже всего молоко обходится жителям Нижнего Тагила (там оно стоит чуть больше 56 рублей), Серова (почти 55 рублей) и Екатеринбурга (53,5 рубля).

В Союзе животноводов Урала эту ситуацию объяснили дефицитом кормов из-за сильной жары. В этом году их урожайность существенно снизилась, что привело к росту цен на них. Это, естественно, сказалось на себестоимости молока: за год она выросла на 18 процентов.

– Остановить повышение цен на молоко позволит областная и государственная поддержка, которая предоставляется аграриям пострадавших от засухи территорий. В июле в Свердловской области в связи с этим был объявлен режим ЧС. Региональному министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка поручено собрать данные о потерях урожая для того, чтобы заявиться на государственную поддержку, – передаёт слова члена правления Союза животноводов Урала Ильи Бондарева департамент информполитики Свердловской области.

Сравним Год назад молоко в Свердловской области стоило на 6,25 процента дешевле.

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