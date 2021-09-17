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Экономика / Агропромышленный комплекс
17 сентября 2021, 12:59

Кабмин РФ выделит на кредитование аграриев ещё 10 миллиардов

Сбор урожая

Российским экспортёрам продукции АПК станет проще привлечь финансирование. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 10 млрд рублей на кредитование аграрного сектора. Российским экспортёрам продукции АПК станет проще привлечь финансирование.

Предусмотренные средства поступят в уставной капитал Россельхозбанка, который является основным кредитором отечественных сельскохозяйственных предприятий. Дополнительные средства позволят банку увеличить количество выдаваемых кредитов, включая льготные.

"Принятое решение поможет довести объёмы кредитования аграриев-экспортёров в 2021 году до 196,8 млрд рублей, что в свою очередь послужит выполнению целей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", - уточняется на сайте кабмина.

Напомним, в середине августа правительство Свердловской области утвердило ряд постановлений, касающихся поддержки и развития сельского хозяйства. В частности, региональный кабмин принял документ о господдержке фермерам и молодым специалистам в сфере АПК на обзаведение собственного хозяйства.

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Областная газета Свердловской области

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