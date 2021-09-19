В Свердловской области собрали почти 80% урожая

Картофеля уже собрано достаточно. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области уже собрано 80% урожая. Так, например, власти региона заявили, что уральцы полностью будут обеспечены картофелем.

Отмечается, что из-за засухи урожай в целом ниже показателей прошлого года. Несмотря на это, овощей и зерна будет достаточно, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Картофеля мы уберём достаточно для того, чтобы покрыть в полном объёме потребности свердловчан. Также на этот момент убрано овощей открытого грунта – лука, моркови и капусты – 8 тысяч тонн. Ранние сорта овощей поступили в продажу месяц назад", – цитирует департамент министра АПК и потребительского рынка Свердловской области.

Министр также отметил, что при плане в 30 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота собрано уже 22 центнера. Возможный дефицит кормов планируется восполнить благодаря уборки с повторных укосов многолетних трав, а также за счёт его закупки из других регионов.

Собрано 80% зерновых и зернобобовых культур с площади в 250 тысяч гектаров. На хранение заложили 430 тысяч тонн зерна.

Напомним, этим летом из-за засухи режим ЧС был введён в 39 муниципалитетах.