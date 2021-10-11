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Экономика / Агропромышленный комплекс
11 октября 2021, 20:36

Владимир Путин заявил, что урожай 2021 года позволил почти полностью обеспечить потребности страны

Владимир Путин

Владимир Путин поставил задачу на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции за 10 лет. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл в понедельник, 11 октября, совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса. По словам российского лидера, урожай 2021 года позволил почти полностью обеспечить потребности страны по основным группам продовольствия.

Глава государства в ходе совещания заявил, что в текущем году был собран хороший урожай, а высокие показатели стали результатом системных изменений в АПК. По словам Президента РФ агропромышленный комплекс стал современным, насыщенным инновациями и передовыми технологиями.

В связи с этим Владимир Путин поставил задачу на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции за 10 лет.

"Нужно максимально конкретизировать эту задачу, а именно - зафиксировать в доктрине продовольственной безопасности, на какой уровень самообеспечения семенами мы должны выйти через 5, 7, 10 лет, причём сделать это по конкретным сельхозкультурам, прежде всего - стратегическим, ключевым, которые составляют основу нашего продовольственного рынка: это, конечно же, пшеница и другие зерновые", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Кроме того, в ходе совещания российский лидер поручил активнее продвигать за рубеж российские аграрные технологии.

"У наших производителей есть все возможности для того, чтобы насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире, собственно говоря, это происходит уже сегодня по целому ряду направлений", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что 10 октября в России отмечался День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Областная газета Свердловской области

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