Николай Дубровин выбрал дело не для чистоплюев, но без его услуг людям не обойтись Фото: Из архива Николая Дубровина

Отработав 22 года на Крайнем Севере, Николай Дубровин вернулся на малую родину – в посёлок Калина Камышловского муниципального района, и понял, что здешние зарплаты его не устраивают. Социальный контракт дал шанс наладить своё дело и обеспечить достаток семье.

– По специальности я водитель, профессия и диктовала выбор сферы деятельности, – рассказывает Николай, – На грузоперевозках конкуренция жёсткая, поэтому я решил стать ассенизатором. На эту работу мало кто рвётся, видимо, брезгуют. В мае зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, получил патент.

Выделенных по соцконтракту 250 тысяч рублей на покупку спецмашины не хватило, пришлось вложить собственные средства. Но Николай Дубровин об этом не жалеет. Заказов у него пока не так много, как хотелось бы, но их число постоянно растёт, появились постоянные клиенты в самых разных населённых пунктах Камышловского района, которые предпочитают иметь дело именно с ним.

– С доходами пока не жирно, – говорит Николай. – Но потихоньку прибывают, и с теми мизерными зарплатами, что предлагают в Камышлове, конечно, не сравнить. В семье моё желание стать предпринимателем поначалу восприняли без энтузиазма, всё-таки это дело рискованное. Но сейчас вроде довольны, поддерживают.

Единственное, что напрягает, по словам Николая Дубровина – постоянный рост цен. Заметно подорожали запчасти, газ, на котором работает его автомобиль. А ведь ещё приходится платить налоги – 40 тысяч рублей в год, и «Водоканалу» – по 25 рублей за кубометр нечистот. Хорошо, что государство помогает людям наладить своё дело, но было бы ещё лучше, если бы оно научилось сдерживать цены.

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