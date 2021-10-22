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22 октября 2021, 16:43

Минсельхоз РФ рассказал, какие меры для стабилизации цен на мясо предпринял кабмин

Мясо

Сейчас мясоперерабатывающие и животноводческие предприятия России работают в условиях повышения издержек. Фото: Алексей Кунилов.

В Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали о предпринимаемых Правительством мерах по стабилизации цен на мясную продукцию. Как отметили в министерстве, сейчас мясоперерабатывающие и животноводческие предприятия России работают в условиях повышения издержек.

Чтобы сдержать рост цен на мясную продукцию в 2021 году, кабмин РФ ввёл "плавающую" экспортную пошлину на зерно, продлил ещё на год импорт основной кормовой составляющей - сои и соевого шрота. Кроме того, были введены льготные "короткие" кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, премиксов, аминокислот и витаминов, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

"С 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости", - сообщили ТАСС в Минсельхозе РФ.

В текущем году Правительство также планирует выделить 10 млрд рублей для субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов. В министерстве отмечают, что в следующем году акцент господдержки будет смещён в сторону именно этой подотрасли сельского хозяйства. Это позволит избежать колебаний стоимости мясной продукции и увеличить объёмы производства мяса.

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Областная газета Свердловской области

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