На Среднем Урале зафиксировано уже десять очагов африканской чумы свиней: хрюшек на подворьях почти не осталось

Распространение африканской чумы свиней может привести к тому, что свиньи вообще исчезнут с подворий населения Фото: Алексей Кунилов

Уже почти полтора месяца на Среднем Урале борются с африканской чумой свиней (АЧС) – грозным заболеванием животных, поражающим свиней и кабанов. Началось всё с того, что 27 сентября в одном из личных подсобных хозяйств в селе Калиновское Камышловского муниципального района был выявлен падёж свиней (см. «ОГ» №187 от 08.10.2021). С тех пор ветеринарная служба области фиксирует всё новые и новые очаги этой болезни.

По словам руководителя Свердловской областной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Алексея Романовского, в настоящее время в регионе уже известно о десяти очагах АЧС. Ограничительные мероприятия коснулись таких крупных сельскохозяйственных территорий, как Камышловский муниципальный район, Сысертский, Белоярский, Пышминский городские округа, а также городские округа Сухой Лог и Богданович. Последний на данное время эпизоотический очаг зафиксирован 6 ноября в одном из личных подсобных хозяйств, расположенных в посёлке Двуреченск Сысертского городского округа. Там был установлен карантин, изъято и уничтожено 175 свиней. К слову, несколькими днями ранее в том же Сысертском городском округе уже проводилось изъятие и уничтожение более двухсот свиней из-за очага АЧС в соседнем районе. Как появился новый источник болезни?

– Скорее всего, свинопоголовье завезли к нам на территорию из другого района, чего нельзя делать – введён запрет на перемещение свиней. К сожалению, граждане до конца не осознают, насколько опасно это заболевание, – говорит руководитель Сысертской ветеринарной станции Елена Дронова.

По мнению Алексея Романовского, распространение болезни происходит с заражёнными кормами – вирус заносится к нам извне. В ходе борьбы с АЧС на многих территориях свиней уже не осталось. Например, как показал подворный обход в радиусе 15 километров от Двуреченска, свиней в личных подсобных хозяйствах населения нет. Ветслужба рекомендует гражданам, проживающим на пострадавших от АЧС территориях, в ближайшее время вообще не заниматься свиноводством. Исключение составляют крупные свиноводческие предприятия, по степени ветеринарной защиты отнесённые к четвёртому, то есть самому высокому компартменту.