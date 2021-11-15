Без базара: число розничных рынков в регионе сократилось втрое

На входе в рынок висит большой замок Фото: Павел Ворожцов

С 30 октября в Ревде прекратил работу рынок «Хитрый» – единственный в городе. Как сообщили в мэрии, его закрыли на капремонт, но в местных СМИ поползли слухи, что объект народной торговли полностью снесут, а на его месте выстоят очередной торговый центр. Сейчас в Свердловской области официально действуют всего восемь розничных рынков, в простонародье именуемых базарами, хотя ещё пять лет назад их было в три раза больше. Как же так получилось?

У ревдинского рынка – длинная история. Он долгое время кочевал. Автор этих строк (уроженка города) помнит, когда торговые ряды стояли по улице Цветников (на месте нынешнего ТЦ «Квартал»), на улице Павла Зыкина (где Дом ветеранов), на улице Олега Кошевого (напротив ГИБДД), за автостанцией… Рынок считался универсальным, торговали на нём всем – от фруктов до одежды, он пользовался спросом у горожан, особенно по выходным дням. К слову, в капитальном здании рынок не базировался, прилавки располагались под открытым небом. В 2016 году, правда, заговорили о строительстве более комфортного, крытого рынка в районе автостанции, власти даже презентовали проект, но не случилось.

В 2000-х рынок обосновался на углу улиц Максима Горького и Олега Кошевого под вывеской «Хитрый». И с тех пор больше не переезжал. На этот раз торговые ряды завели под крышу, в один большой павильон. По данным ФНС, собственником объекта стала частная компания «Информ-ТВ». Она обустроила на рынке примерочные кабинки для покупателей, туалет и пр., и стала сдавать в аренду торговые места.

Остатки популярности

В последнее время рынок у ревдинцев популярностью не пользовался. В городе открылись несколько торговых центров. Многие горожане приобрели машины и стали ездить за покупками в Екатеринбург, благо до уральской столицы – всего 42 километра. На «Хитром» осталось с десяток торговцев – бельём, сумками, прессой, бытовой химией. Многие прилавки опустели.

– Этого и следовало ожидать, – говорит жительница Ревды Наталья Бакунина. – Время сейчас такое: много больших магазинов, выбор большой, да и ярмарки в городе проходят постоянно, где торгуют тем же самым, что и на рынке. Зачем мне ехать на рынок, если я около своего дома всё могу купить или на распродажу в Екатеринбург съездить?

– На рынке цены, конечно, подешевле были, это и привлекало народ, – говорит горожанка Евгения Некрасова. – Но выбор небогатый стал. Вещи дешёвые, не совсем качественные. Фрукты-овощи и в магазинах есть. Да сам рынок выглядит убого.

В конце октября на рынок и вовсе повесили замок – на торговом объекте появилось объявление «Закрыто на капремонт». Как сообщили в пресс-службе администрации Ревды, собственник рынка официально уведомил об этом мэрию. Но сколько продлятся ремонтные работы, и когда откроется рынок, не прояснил. Это обеспокоило жителей: ревдинцы тут же предположили, что объект не откроют вовсе, а полностью снесут ради очередного торгового центра, которых и так в городе предостаточно. Комментарии горожан в социальных сетях растиражировали СМИ.

Между тем в администрации Ревды слухи о сносе рынка называли «преждевременными выводами». Сам собственник рынка ситуацию не комментирует. А рыночные торговцы уже подыскали себе новые места. Многие из них прямо у входа на рынок повесили объявления для покупателей, где теперь их искать.

Особые требования

Как выяснила «Облгазета», сейчас в Свердловской области осталось всего восемь официально действующих рынков: по одному в Красноуфимске (ул. Рогозинниковых), Асбесте (ул. Ленинградская), Новоуральске (ул. Вокзальная), Карпинске (ул. Серова), Серове (ул. Кузьмина) и три – в Екатеринбурге (улицы Восточная, Амундсена и Халтурина). Они числятся в реестре областного минагропрома. А ещё пять лет назад помимо этих рынков в реестре фигурировали рынки в Тавде, Арамиле, Качканаре, Полевском, Заречном, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Алапаевске и других городах (всего более 15). Сейчас они признаны недействующими.

Вот ещё любопытные цифры: по данным Росстата, оборот розничной торговли в регионе за прошлый год составил 1,1 трлн рублей, причём на долю рынков пришлось всего 15 млрд рублей, или 1,36 процента. Пять лет назад эта доля превышала 3 процента.

Эксперты говорят, что процесс сокращения розничных рынков вызван не только большим количеством крупных торговых центров и ярмарочных площадок. В стране ужесточили требования к организации рынков.

Во-первых, такие объекты должны располагаться в капитальных зданиях.

Во-вторых, собственник (управляющий) рынка должен согласовать объект не только на уровне муниципалитета, но и субъекта РФ.

В-третьих, у рынка помимо прилавков, охраны, измерительных приборов должна быть обособленная автостоянка для торговцев. А если на рынке есть продукты растительного и животного происхождения, то должна быть и лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Таких требований к другим видам торговли нет.

Торговая катастрофа?

Вот как прокомментировала ситуацию Елена Жукова, начальник отдела регулирования и развития торговой деятельности областного министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка:

– Собственник рынка либо управляющая компания согласовывают всё с муниципальными властями, а они уже подают заявку нам, и мы включаем торговые объекты в реестр. Такие рынки являются официально действующими. Если муниципалитет этого не делает, значит нет такой потребности. Другое дело, что в муниципальных образованиях есть предприниматели, отдельные физические лица, которые осуществляют торговлю под видом рынка. Но рынками по всем правилам эти объекты не являются, и государство за них ответственность не несёт.

Речь, по всей видимости, идёт о торговых рядах, которые регулярно выстраиваются вблизи крупных торговых центров. Это пенсионеры, торгующие излишками урожая, саженцами и рассадой; заядлые грибники и рыбаки; частники из других городов региона. По закону эта торговля считается несанкционированной, и чиновники вместе с полицией периодически проводят рейды и штрафуют людей. Но те всё равно возвращаются на бойкое место.

В Минпромторге РФ заявили, что сейчас разрабатывается законопроект, который должен кардинально изменить ситуацию с рынками.

– Мы хотим дать регионам право самим определять обязательность размещения рынков в капитальных зданиях, причём для всех типов рынков. Для городов-миллионников требование по капитальности планируем сохранить, но предоставить возможность осуществлять сезонную торговлю на улице, возле здания рынка. Есть ряд и других мер. Сценарий с исчезновением рынков станет катастрофой, – цитирует «Российская газета» статс-секретаря-заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Альтернативное мнение (врезка):

Юлия ЛАВРИКОВА директор Института экономики УрО РАН:

– Тенденция к сокращению привычных нам советских рынков прослеживается абсолютно чётко. Регион, как и другие субъекты РФ, идёт в сторону цивилизованной торговли – с большим выбором продукции, в комфортных условиях, с разными марками товаров и системой скидок, как это происходит в торговых центрах. Изменились и запросы потребителей – сейчас жителям мало увидеть что-то и купить. В тех же торговых центрах помимо покупок можно получить различные услуги, посмотреть кино, провести целый выходной с семьёй. То есть образ покупателя трансформируется, и базары, к которым мы привыкли, уже не соответствуют потребностям людей. Кроме того, не на всех рынках соблюдаются санитарные правила, что тоже им не на пользу. Требования закона к организации рынка достаточно серьёзные, и соблюдать их получается далеко не у всех. В ближайшие годы количество рынков будет только сокращаться – это неизбежно. Хорошо, что власти поддерживают такую форму торговли, как ярмарки выходного дня. Это альтернатива уходящим рынкам. В Европе такие ярмарки, где частные лавочники продают свой товар, давно стали трендом.

Ревдинцы идут вдоль закрытого рынка по улице Олега Кошевого Фото: Павел Ворожцов

Вид на рынок «Хитрый» в Ревде Фото: Павел Ворожцов

Некоторые торговцы обосновались прямо рядом с рынком Фото: Павел Ворожцов

Рыночные торговцы были вынуждены искать другие места. На рынке они оставили объявления для жителей Фото: Павел Ворожцов