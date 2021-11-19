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Экономика / Агропромышленный комплекс
19 ноября 2021, 15:41

Свердловским аграриям подарили новую сельхозтехнику

Уборка урожая, сельхозтехника на поле

Новая сельхозтехника вручалась четырём хозяйствам. Фото: Станислав Савин

В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона свердловские власти встретились с аграриями в резиденции губернатора. Работники получили награды за лучшие производственные показатели, а хозяйства - новую сельхозтехнику.

Свердловчан в резиденции губернатора поздравили первый замглавы региона Алексей Шмыков, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов. Среди награждённых в зале была преподавательница Артинского техникума Марина Шарова, которая стала первым лауреатом премии Дегтярёва.

"Вы делаете большое и важное дело – обеспечиваете продовольственную безопасность региона, снабжаете уральцев качественными, полезными и доступными продуктами. Сельское хозяйство требует упорного труда и большой самоотдачи, чтобы получить достойные урожаи вам часто приходится сражаться с превратностями уральской погоды, как было и в этом году. Но ваш высокий профессионализм, богатый опыт и настойчивость позволяют сохранять высокие производственные показатели", – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова Алексея Шмыкова.

Сельхозтехника вручалась:

  • ООО "Маяк-Агро" за победу в конкурсе "Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в животноводстве" - комбайн Jaguar-850;
  • сельскохозяйственному производственному кооперативу "Труд" (Талицкий ГО) за победу в номинации "Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в растениеводстве" - зерноуборочный комбайн;
  • АО "Птицефабрика "Свердловская" за победу в конкурсе "Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области" - грузовой автомобиль КАМАЗ;
  • крестьянскому (фермерскому) хозяйству Зиннуровой Равили Мансуровны за победу в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области" - трактор Drutz-Fahr "Agrollux 4.80".

Награды получили:

  • за заслуги в области сельского хозяйства медаль "За труды по сельскому хозяйству" Владимир Мымрин, гендиректор АО "Уралплемцентр";
  • за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Почётную грамоту Министерства сельского хозяйства РФ Ирина Бармина, главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива "Килачевский";
  • за многолетний добросовестный труд в системе АПК благодарственное письмо Минсельхоза Лилия Палкина, оператор машинного доения ООО "Новопышминское"; Анатолий Колотов, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН"; Наталья Третьякова, главный бухгалтер ОАО "Птицефабрика "Свердловская"; Елена Шанина, главный научный сотрудник ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН";
  • Почётную грамоту губернатора Свердловской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие АПК Лена Микишева, оператор машинного доения общества с ограниченной ответственностью "Урал";
  • Благодарственное письмо губернатора за многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей в работе: Игорь Костин, механик крестьянского хозяйства Аникьева Анатолия Владимировича; Алексей Кузнецов, тракторист ООО "Агропромышленная фирма Луч";
  • дипломы лауреатов премии губернатора им. Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, за достижение высоких финансово-экономических показателей в 2021 году: Николай Завьялов, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря";
  • им. Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Маркина, за достижение высоких показателей в отрасли молочного животноводства в 2021 году: Ирина Крысова, главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива "Глинский";
  • им. Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича Ростецкого, за достижение высоких показателей в отрасли растениеводства в 2021 году: Вячеслав Лешуков, главный агроном ООО "Народное предприятие "ИСКРА";
  • им. Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина, за достижение высоких показателей в отрасли птицеводства в 2021 году: Сергей Погадаев, управляющий отделением Сосновское акционерного общества "Птицефабрика "Свердловская".

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Областная газета Свердловской области

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