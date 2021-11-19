Свердловская область получит 300 миллионов на поддержку отрасли животноводства

Ранее аграриям из областного бюджета выделяли 320 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов

Минсельхоз РФ одобрил заявку Свердловской области на 300 миллионов. Средства поступят уже в декабре и пойдут на поддержку отрасли животноводства - закуп кормов для животных.

Ожидается, что это позволит сохранить поголовье скота в регионе и поможет стабилизировать цены на молоко, мясо и другие продукты питания.

"Свердловская область предпринимает и другие меры, чтобы цены на основные продукты питания оставались доступны уральцам. В этом году в регионе при поддержке области построено восемь новых высокотехнологичных животноводческих комплексов, где себестоимость производства литра молока намного меньше, чем на старых комплексах. Мы активно строим овощехранилища, чтобы сохранить наш урожай как можно дольше. Организуем в каждом муниципалитете ярмарки, чтобы фермеры могли продавать излишки своей продукции, а уральцы – покупать их без магазинной наценки", – передаёт департамент информполитики региона слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бахтерева.

Напомним, что ранее по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева свердловским аграриям из областного бюджета выделили 320 миллионов рублей на компенсацию финансовых потерь в связи с засухой.

Ранее "Областная газета" писала, что минувшим летом свердловские аграрии испытывали значительные трудности в борьбе за урожай. 22 июля на территории 39 муниципалитетов Среднего Урала из-за засухи был введён режим ЧС. По существующим оценкам, сельхозтоваропроизводители потеряли почти четверть планируемых объёмов заготовки зерна, овощей, кормов для скота. По данным на начало августа, ущерб от засухи превышает 4 миллиарда рублей.

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