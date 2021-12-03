Правительство РФ направит на модернизацию свердловских молочных ферм 6 млн рублей

Всего на модернизацию молочных ферм кабмин выделил 609 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в регионы средств на создание и модернизацию молочных ферм и хранилищ сельхозпродукции. Свердловская область получит на эти цели 6 млн рублей.

Всего на модернизацию молочных ферм кабмин выделил 609 млн рублей. Деньги получат 13 субъектов РФ: Свердловская, Архангельская, Брянская, Воронежская, Иркутская, Кировская, Курская, Ленинградская, Саратовская области, а также Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край и Республика Татарстан.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства России, Кировская и Свердловская области получат самые маленькие суммы - 3,35 млн и 6 млн рублей соответственно. Больше всего будет направлено в Ставропольский край - почти 154 млн рублей.

Выделенные средства помогут ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм, где будут содержаться более 10 тыс. коров, и 8 плодоовощных хранилищ суммарной вместимостью 17 тыс. тонн.

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