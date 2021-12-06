Минсельхоз России опроверг информацию о нехватке картофеля в 2022 году

Всего в следующем году на развитие овощеводческой отрасли будет потрачено около 5 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев.

В понедельник, 6 декабря, Союз участников рынка картофеля и овощей заявил о риске дефицита в России столового картофеля в 2022 году из-за сокращения его производства. Минсельхоз РФ, в свою очередь, опроверг эту информацию, сообщив о возможности наращивания объёма производства картофеля благодаря увеличению площадей по выращиванию этой культуры.

Министерство сельского хозяйства разрабатывает федеральный проект, предусматривающий мероприятия, направленные на увеличение производства картофеля и овощей, организацию инфраструктуры хранения, а также их реализацию.

"В 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создаёт хорошие предпосылки для наращивания объёмов производства", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Всего в следующем году на развитие овощеводческой отрасли будет потрачено около 5 млрд рублей. В 2023 и 2024 годах эта сумма будет увеличиваться. В министерстве отмечают, что это позволит нарастить объёмы производства овощей и картофеля в организованном секторе на 15%.

Напомним, что в конце лета - начале осени в России из-за засухи и нестабильной ситуации на мировом рынке сильно подскочили цены на овощи и картофель. Например, в сентябре цены на морковь и лук выросли на 42% и 24% соответственно, а на картофель - на 27%.

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